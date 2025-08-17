विज्ञापन
विशेष लिंक

पत्नी को मारकर आया हूं गिरफ्तार कर लीजिए... दिल्ली के थाने में पहुंचे आरोपी की बात सुन हैरान रह गए पुलिसकर्मी

पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें सीलमपुरी के झुग्गी से एक 24 वर्षीय महिला का शव मिला. पुलिस ने महिला को शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. 

Read Time: 2 mins
Share
पत्नी को मारकर आया हूं गिरफ्तार कर लीजिए... दिल्ली के थाने में पहुंचे आरोपी की बात सुन हैरान रह गए पुलिसकर्मी
दिल्ली पुलिस ने हत्या के आरोपी को हिरासत में
नई दिल्ली:

दिल्ली के सीलमपुर इलाके से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद इस हत्या की जानकारी देने खुद पुलिस थाने पहुंच गया. आरोपी ने पुलिसवालों को बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, अब आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं. पुलिस को आरोपी की बातों पर भऱोसा नहीं है. पुलिस जब आरोपी के बताए पते पर पहुंची तो वह वहां का नजारा देख दंग रह गई. 

पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें सीलमपुरी के झुग्गी से एक 24 वर्षीय महिला का शव मिला. पुलिस ने महिला को शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. 

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद यह खौफनाक कदम उठाया गया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस वारदात के पीछे के असली कारणों की तहकीकात की जा रही है.  घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Police, Crime In Delhi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com