पत्नी को मारकर आया हूं गिरफ्तार कर लीजिए... दिल्ली के थाने में पहुंचे आरोपी की बात सुन हैरान रह गए पुलिसकर्मी

दिल्ली के सीलमपुर इलाके से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद इस हत्या की जानकारी देने खुद पुलिस थाने पहुंच गया. आरोपी ने पुलिसवालों को बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, अब आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं. पुलिस को आरोपी की बातों पर भऱोसा नहीं है. पुलिस जब आरोपी के बताए पते पर पहुंची तो वह वहां का नजारा देख दंग रह गई.

पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें सीलमपुरी के झुग्गी से एक 24 वर्षीय महिला का शव मिला. पुलिस ने महिला को शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद यह खौफनाक कदम उठाया गया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस वारदात के पीछे के असली कारणों की तहकीकात की जा रही है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.