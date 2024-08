LIVE: बारिश से बेहाल दिल्ली-NCR, कहीं गिरा पेड़ तो कहीं लगा जाम, घर से निकलने से पहले जाने लें ट्रैफिक का हाल

दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है. बारिश की वजह से सड़कों पर जाम लग गया है. जबकि कई जगहों पर जलभराव हो गया. गुरुवार देर रात से ही दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है. बुधवार को भी दिल्ली और एनसीआर में जमकर बारिश हुई थी, साथ ही आंधी और बिजली भी चमकी थी.

भारतीय मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है. नई दिल्ली के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

आईएमडी ने राजधानी के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली के अलावा हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी आज भारी बारिश होने का अनुमान है.

Traffic Alert

Traffic is affected on Outer Ring road jn the carriageway from Bhera Roundabout towards Peeragarhi due to water logging/drainage overflow on the road. Commuters are advised to plan their journey accordingly. pic.twitter.com/RQZ9beVVUp