महिलाओं के अंगों को लेकर ये कैसा भद्दा मजाक, जागरूकता के नाम पर दिए विज्ञापन को लेकर विवादों में दिल्ली मेट्रो

ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता से जुड़े एक विज्ञापन को लेकर दिल्ली मेट्रो की आलोचना की जा रही है और काफी विवाद हो रहा है. इस विज्ञापन में इस्तेमाल की गई भाषा पर लोगों ने आपत्ति जताई है. दरअसल विज्ञापन में ब्रेस्ट को 'संतरे' के रूप में दिखाया गया है. दिल्ली मेट्रो में लगे विज्ञापन में बस में सवार एआई-जनरेटेड महिलाओं को संतरे पकड़े हुए दिखाया गया है. साथ ही कैप्शन में लिखा गया 'महिलाएं संभावित गांठों का जल्द पता लगाने के लिए ''हर महीने अपने संतरे की जांच करें'.

विज्ञापन की वजह से सोशल मीडिया पर भी यूजर भड़क गए हैं और जमकर दिल्ली मेट्रो को ट्रोल कर रहे है. दिल्ली मेट्रो के एक यात्री ने कोच के अंदर लगे विज्ञापन की एक तस्वीर साझा की और लिखा, "अगर हम स्तनों को उनके वास्तविक नाम से भी नहीं पुकार सकते तो देश स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाएगा? दिल्ली मेट्रो में ये विज्ञापन देखा और सोचा कि यह क्या बकवास है? अपने संतरे की जांच करें. ये अभियान कौन बनाता है और कौन इन्हें मंजूरी देता है? क्या हम ऐसे मूर्ख लोगों द्वारा शासित हैं जो इस पोस्टर को सार्वजनिक होने देते हैं? शर्मनाक और शर्मनाक."

How will a country raise Breast Cancer Awareness is we can't even call breasts what they are. Saw this at Delhi Metro and like what the hell? Check your oranges? Who makes these campaigns, who approves them? Are we governed by such dumb people that they let this poster become… pic.twitter.com/YAZ5WYSxXf