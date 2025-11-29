MCD उपचुनाव आजः दिल्ली की 9-3 वाली लड़ाई में BJP और AAP की अग्निपरीक्षा

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए रविवार को वोटिंग होगी. इस दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला होने के आसार हैं. साल की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद हो रहे ये चुनाव राजधानी के वोटरों का मन परखने का महत्वपूर्ण अवसर साबित होंगे.

BJP का 12-0 का लक्ष्य, क्या बदला ले पाएगी AAP?

पिछले 12 महीनों के अंदर इन सीटों से जीते पार्षदों के संसद और दिल्ली विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद ये उपचुनाव जरूरी हो गए हैं. इन 12 एमसीडी वार्डों में से 9 बीजेपी के पास और 3 आप के पास थे. बीजेपी इस उपचुनावों में 12-0 से जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है ताकि 250 सदस्यों वाले नगर निगम सदन में 125 के पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सके. यह मुकाबला AAP के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके पास अभी 99 पार्षद हैं और वह विधानसभा चुनावों में हार के बाद राजनीति की खोई जमीन वापस हासिल करना चाहती है.

580 बूथ पर होगी वोटिंग, नतीजे 3 दिसंबर को

दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 30 नवंबर को सुबह 7.30 बजे से 580 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू होगी, जो शाम 5.30 बजे तक चलेगी. चुनाव प्रक्रिया के लिए 2,320 मतदान कर्मियों के अलावा 2,265 कर्मियों, 580 होम गार्डों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 13 कंपनियों की तैनाती की जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदान की निष्पक्ष निगरानी के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है. वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी.

इन 12 वॉर्ड में हो रहे हैं उपचुनाव

जिन वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, डिचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिण पुरी (एससी), ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर शामिल हैं. ये वार्ड मुंडका, वजीरपुर, मटियाला, नजफगढ़, राजेंद्र नगर, देवली और पटपड़गंज जैसे मुख्य विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं.

26 महिलाओं समेत 51 उम्मीदवार मैदान में

एमसीडी के इस उपचुनाव में 26 महिलाओं सहित 51 उम्मीदवार मैदान में हैं. बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 महिला उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा है. इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने 8 और कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवार उतारे हैं. फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीट जीतकर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है. उसके बाद हो रहे इस मिनी चुनाव को बीजेपी और आप के बीच मुकाबले की संभावना ने रोचक बना दिया है.

इन सीटों पर बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई

इस उपचुनाव में शालीमार बाग और द्वारका बी जैसी सीटों पर बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी. रेखा गुप्ता विधानसभा चुनाव जीतने और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से पहले शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद थीं. रेखा गुप्ता समेत 11 पार्षद विधानसभा चुनाव जीते थे, वहीं द्वारका-बी वार्ड से पार्षद चुनी गईं कमलजीत सहरावत पिछले साल वेस्ट दिल्ली से लोकसभा सांसद बन गई थीं.

उपचुनाव से ऐन पहले AAP को लगा झटका

दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) बीजेपी के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अपने वार्ड मेंबरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में है. हालांकि उपचुनाव से ठीक पहले पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा, जब उसके वरिष्ठ नेता और दो बार के विधायक राजेश गुप्ता ने भाजपा का दामन थाम लिया.