बिहार चुनाव तो खत्म पर 15 दिनों में BJP के लिए दो बड़े चुनावी इम्तेहान, विरोधी दल बदला लेने को बेताब

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी-जेडीयू को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन इलेक्शन मशीन भाजपा के सामने 15 दिनों के भीतर दो बड़े चुनावी इम्तेहान होंगे. दोनों ही चुनाव बीजेपीशासित राज्यों में हो रहे हैं, जहां वो विपक्षी दलों को सत्ता से हटाकर सरकार में आई है. बिहार में बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाले गठबंधन ने 202 सीटें जीतकर नया इतिहास रचा है. ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो कोई ढिलाई बरते. भाजपा हर चुनाव में ताकत झोंकने के लिए जानी भी जाती है. वहीं कांग्रेस, आप जैसे दलों के लिए ये जोरदार वापसी का मौका होगा. बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव के पहले भी ये बड़ी टक्कर होगी....

दिल्ली नगर निगम उपचुनाव

दिल्ली में फरवरी 2025 में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद 30 नवंबर को एमसीडी के 12 वार्डों पर उपचुनाव हो रहा है. आप इस चुनाव के जरिये कोशिश में है कि वो ये साबित कर सके कि दिल्ली में अभी उसका वो दमखम कायम है. वहीं बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल होगा. बीजेपी और आप के साथ कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है.

2 दिसंबर को महाराष्ट्र में निकाय चुनाव

30 नवंबर को दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के 12 वार्डों में

29 नगर निगमों में चुनाव बीएमसी समेत महाराष्ट्र में

3 दिसंबर को महाराष्ट्र में आएंगे नतीजे

246 नगर परिषद और 42 टाउन परिषदों, 32 जिला परिषदों के लिए भी चुनाव

महाराष्ट्र निकाय चुनाव दिसंबर में

महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को निकाय चुनाव के तहत वोटिंग होगी. इसके लिए 18 नवंबर को नामांकन पत्रो की जांच के साथ 21 नवंबर को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है. चुनाव आयोग 26 नवंबर को चुनाव चिन्ह के साथ उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी करेगा. 2 दिसंबर को बीएमसी समेत निकाय चुनाव की वोटिंग कराई जाएगी. मुंबई, पुणे जैसे बड़े नगर निगमों के अलावा 246 नगर परिषदों के 288 प्रमुखों और 6859 सदस्यों के लिए मतदान होगा. इसके साथ ही 42 नगर पंचायतों के लिए भी चुनाव होगा. तीन दिसंबर को मतगणना कराई जाएगी.

ये भी पढ़ें: आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव 2025 में बड़ी परीक्षा

नगर निकायों के 6859 सदस्यों में से 3492 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. जबकि 895 सीटें अनुसूचित जाति और 338 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं. ओबीसी के लिए 1821 सीटें आरक्षित रखी गई हैं. बृहन्मुंबई महानगर पालिका, पुणे, नागपुर जैसे शहरों समेत 29 नगर निगमों के लिए चुनाव होना है. साथ ही 246 नगर परिषद और 42 टाउन परिषदों, 32 जिला परिषदों के लिए भी चुनाव होगा. भाजपा के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी(एसपी), वंचित बहुजन अघाड़ी, राष्ट्रीय समाज पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी (अजित गुट) भी चुनाव मैदान में होंगे.

दिल्ली एमसीडी उपचुनाव: भाजपा ने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की, 30 नवंबर को होगा मतदान

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में फडणवीस सरकार की परीक्षा

महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी के अजित पवार गुट ने दो तिहाई बहुमत से पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव जीता था. लोकसभा चुनाव में महा विकास अघाड़ी के हाथों करारी हार के बाद बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति ने जबरदस्त कामयाबी पाई थी. इस बार चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव में अकेले जाने का संकेत दिया है, जो विरोधी दलों की एकता के लिए बड़ा झटका है. शिवसेना में टूट के पहले उद्धव ठाकरे के साथ जुगलबंदी में भाजपा ने बीएमसी इलेक्शन जीता था, जो सबसे प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव माना जाता है.

दिल्ली एमसीडी उपचुनाव उम्मीदवार लिस्ट

वार्ड नंबर: बीजेपी : आप : कांग्रेस

मुंडका: जयपाल सिंह : अनिल लाकड़ा : मुकेश कुमार

शालीमार बाग : अनीता जैन : बबिता अहलावत : सरिता कुमारी

अशोक विहार:वीना असीजा : सीमा गोयल : विशाखा रानी

चांदनी चौक : सुमन गुप्ता : हर्ष शर्मा : अजय जैन

चांदनी महल : सुनील शर्मा : मुदस्सिर कुरैशी : कुंवर शहजाद

द्वारका बी : मनीषा राजपाल : राजबाला सहरावत : सुमिता मलिक

दिचाऊ कलां : रेखा रानी : नीतू केशव : मनोज तंवर

संगम विहार ए : शुभ्रजीत गौतम : अनुज शर्मा: सुरेश चौधरी

दक्षिण पुरी: रोहिणी राज : रामस्वरूप कनौजिया : विक्रम कुमार

ग्रेटर कैलाश : अंजुम मंडल : एशना गुप्ता : शिखा कपूर

विनोद नगर :सरला चौधरी : गीता रावत : विनय शंकर दुबे

अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव

देश में अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. इसमें असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं. वहीं उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं. असम में विधानसभा की 126 सीटें, तमिलनाडु में 234, केरल में 140, पश्चिम बंगाल में 294 और पुडुचेरी में विधानसभा की 30 सीटें हैं.