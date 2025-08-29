दिल्ली, असम, बिहार, गुजरात... जानें कहां औसत से ज्यादा और कहां हुई कम बारिश

इस मॉनसून सीजन में देश के कई राज्यों में औसत से काफी ज्यादा बारिश की वजह से मॉनसून (Monsoon Rain) ने भयंकर कहर बरपाया है. इस साल मॉनसून ने औसत से 9 दिन पहले 29 जून को ही पूरे देश को कवर कर लिया था. मॉनसून इस साल सामान्य तिथि 1 जून से 8 दिन पहले यानी कि 24 मई को ही केरल तट पर पहुंच गया था. भारत मौसम विभाग ने आंकड़ों में बताया है कि कहां पर कितनी बारिश हुई.

इन राज्यों में हुई औसत से ज्यादा बारिश

राजस्थान में अब तक 554 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 56% ज्यादा है.

हिमाचल प्रदेश में अब तक 762 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 30% ज्यादा है.

उत्तराखंड में अब तक 1075 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 15% ज्यादा है.

दिल्ली में अब तक 574 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 38% ज्यादा है.

लदाख में अब तक 64 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 298% ज्यादा है.

जम्मू और कश्मीर में अब तक 466 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 9% ज्यादा है.

पंजाब में अब तक 423 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 22% ज्यादा है.

हरियाणा में अब तक 103 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 22% ज्यादा है.

झारखंड में अब तक 1003 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 32% ज्यादा है.

गुजरात में अब तक 641 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 15% ज्यादा है.



इस मॉनसून सीजन में बारिश के पैटर्न में अनियमितताएं भी रिकॉर्ड की गई हैं. देश के कुछ राज्यों में मॉनसून बेहद कमजोर रहा है.

इन राज्यों में कमजोर रहा मॉनसून

बिहार में अब तक 544 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 27% कम है.

त्रिपुरा को छोड़कर पूरे उत्तर पूर्व के राज्यों में भी मॉनसून कमज़ोर रहा है.

असम में अब तक 754 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से 34% कम है.मॉनसून की डेफिशियेंसी अरुणाचल प्रदेश प्रदेश में -39%, मेघालय में -43% और सिक्किम में -17% रिकॉर्ड की गई है.



