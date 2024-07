दिल्ली के GTB हॉस्पिटल में घुसकर मरीज का मर्डर, 18 साल का ये कातिल कौन?

Delhi GTB Hospital Firing: राजधानी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के एक वार्ड के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति ने 32 वर्षीय एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, पीड़ित रियाजुद्दीन को 23 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसका पेट में संक्रमण का उपचार किया जा रहा था. यह घटना अस्पताल के वार्ड नंबर 24 में हुई. गोली लगने से घायल हुए रियाजुद्दीन की बाद में मौत हो गई. वहीं मृतक की पत्नी ने अब दावा किया कि उसके पति गलत पहचान का शिकार हुए हैं.

मृतक की पत्नी ने बताया, "मैं कल अपने पति से मिली थी. जब मैं अस्पताल पहुंची तो मुझे पता चला कि उन्हें गोली मार दी गई है. वे किसी और को मारने आए थे, लेकिन गलती से मेरे पति को गोली मार दी." उन्होंने कहा, "दूसरे वार्ड में भर्ती एक व्यक्ति को धमकियां दी गई थीं और ऐसा लगता है कि हमलावर उसे मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मेरे पति को गोली मार दी."

#WATCH | Delhi: A PCR call regarding firing in ward No 24 of GTB Hospital was received at PS GTB Enclave. On reaching the spot, it was found that one patient namely Riyazuddin was admitted to the hospital for treatment of abdominal infection. Today at about 4:00 pm, a person aged… pic.twitter.com/1TgCAlqWVu