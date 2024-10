पकड़ी गई दिल्ली बर्गर किंग वाली 'मिस्ट्री गर्ल', जानिए कौन है यह 'लेडी डॉन'

दिल्ली के रजौरी गार्डन के बर्गर किंग में हुए हत्याकांड (Delhi Burger King Murder) में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर हिमांशु भाऊ (Gangstar Himanshu Bhau) की 19 साल की सहयोगी को धर दबोचा है यह जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने शुक्रवार को अधिकारियों के हवाले से दी. लड़की पहचान अन्नू धनकड़ (Annu Dhankar Arrested) के रूप में हुई है. वह 'लेडी डॉन' के नाम से मशहूर है. पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारत-नेपाल बॉर्डर के पास से धर दबोचा.

Annu Dhankar, an associate of Himanshu Bhau gang apprehended from Indo-Nepal Border by Special Cell(NR)



She was absconding in the murder case of a sympathiser of rival gang@LtGovDelhi @DelhiPolice pic.twitter.com/2byNx0x8bT