मारना था गैंगस्टर, मार दिया मरीज... GTB हत्याकांड में हाशिम बाबा गैंग का गुर्गा आखिरकार गिरफ्तार

पिछले साल 14 जुलाई को GTB अस्पताल में भर्ती रियाज़ुद्दीन की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. जांच से पता चला कि हाशिम बाबा गैंग के शूटरों का निशाना छैनू गैंग का वसीम था, लेकिन गलती से उन्होंने रियाज़ुद्दीन को गोली मार दी.

  • दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कुख्यात हाशिम बाबा गैंग के सदस्य अयान को गाज़ियाबाद से गिरफ्तार किया है.
  • अयान पिछले एक साल से GTB अस्पताल में दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में फरार था.
  • GTB गोलीबारी में निशाना छैनू गैंग का वसीम था, लेकिन गलती से रियाज़ुद्दीन को मार दिया था.
नई दिल्ली:

दिल्ली क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल टीम ने कुख्यात हाशिम बाबा गैंग के सदस्य अयान उर्फ बाबा उर्फ अरबाज़ को गाज़ियाबाद से गिरफ्तार कर लिया. अयान पिछले एक साल से GTB अस्पताल में हुई सनसनीखेज़ हत्या के मामले में फरार था.

14 जुलाई 2024 को शाहदरा स्थित GTB अस्पताल के चौथे मंजिल के वार्ड नंबर 24 में भर्ती 35 साल के मरीज रियाज़ुद्दीन की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. गोलीबारी से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई थी.

असल में, हाशिम बाबा गैंग के शूटरों का निशाना छैनू गैंग का वसीम था, जो पहले गैंगवार में घायल होकर उसी अस्पताल में इलाज करा रहा था. लेकिन गलती से उन्होंने रियाज़ुद्दीन को वसीम समझकर गोली मार दी.

जांच में सामने आया कि अयान ने 9 से 13 जुलाई 2024 के बीच कई बार अस्पताल जाकर रेकी की. हत्या वाले दिन वह अस्पताल में मौजूद था और शूटरों को लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी दे रहा था. उसने अपना फोन बंद कर लिया था ताकि लोकेशन ट्रैस न हो सके. CCTV और चश्मदीद गवाहों के बयान से उसकी पहचान पक्की हुई.

वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपी पकड़ लिए गए थे, लेकिन अयान फरार हो गया. उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और पूरा पता भी नहीं था, इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था.

अब पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम के हेड कॉन्स्टेबल गजेन्द्र सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि अयान गाज़ियाबाद के कैला भट्टा इलाके में छिपा हुआ है. 13 अगस्त 2025 को टीम ने गाज़ियाबाद नए बस अड्डे के पास पेट्रोल पंप से अयान को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में अयान ने बताया कि वह हाशिम बाबा गैंग के सदस्य फहीम उर्फ बादशाह के जरिए गैंग से जुड़ा. उसे पैसों का लालच देकर इस वारदात में शामिल किया गया था. गैंग के लोग सिग्नल, इंस्टाग्राम चैट, व्हाट्सऐप जैसे ऐप से बात करते थे और लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए वारदात से पहले फोन बंद कर देते थे. फिलहाल पुलिस उससे गैंग के बाकी नेटवर्क और अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है.

