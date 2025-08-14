विज्ञापन
अवैध हथियार रखने वालों पर दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा, बड़ी कार्यवाई में 24 पिस्टल और 30 कारतूस बरामद, 9 बदमाश हुए गिरफ्तार

पुलिस की साइबर टीम फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही थी, जहां कुछ लोग अवैध हथियारों के साथ वीडियो और फोटो डालकर इलाके में डर फैलाने की कोशिश कर रहे थे.

अवैध हथियार रखने वालों पर दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा, बड़ी कार्यवाई में 24 पिस्टल और 30 कारतूस बरामद, 9 बदमाश हुए गिरफ्तार
  • दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले साइबर निगरानी से अवैध हथियार रखने वाले नौ अपराधियों को गिरफ्तार किया
  • गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, 23 देसी कट्टे और 30 कारतूस बरामद हुए हैं
  • सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर इलाके में भय फैलाने वाले अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन यूनिट ने कार्रवाई की
दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार रखने के साथ सोशल मीडिया पर उनका दिखावा करने वालों पर बड़ा एक्शन लिया है. 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले साइबर पेट्रोलिंग और तकनीकी निगरानी के जरिए पुलिस ने 9 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 1 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, 23 देसी कट्टे और 30 कारतूस बरामद हुए हैं.

ऐसे की पुलिस ने प्लानिंग

पुलिस की साइबर टीम फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही थी, जहां कुछ लोग अवैध हथियारों के साथ वीडियो और फोटो डालकर इलाके में डर फैलाने की कोशिश कर रहे थे. जानकारी मिलने पर ऑपरेशन यूनिट, AATS, ABS, स्पेशल स्टाफ और शाहबाद डेयरी, भलस्वा डेयरी, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया (NIA) और स्वरूप नगर थानों की टीमें मिलकर एक्शन में आईं. DCP आउटर नॉर्थ हारेश्वर वी. स्वामी की निगरानी और ACP ऑप्स दिनेश कुमार के नेतृत्व में जगह-जगह जाल बिछाकर बदमाशों को पकड़ा गया.

किस अपराधी से क्या मिला?

  • यामीन उर्फ जोनी – 9 देसी कट्टे, 1 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, 15 कारतूस
  • श्रीराम उर्फ छोटू – इंस्टाग्राम/फेसबुक पर हथियार flaunt करता था
  • आदित्य – इलाके में डर फैलाने के लिए हवा में फायरिंग करता था
  • आकाश – 5 देसी कट्टे, 6 कारतूस
  • अमरजीत उर्फ हैप्पी – 5 देसी कट्टे, 3 कारतूस
  • सोनल मिश्रा – 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस
  • मोमिन खान – 1 देसी कट्टा, 1 कारतूस
  • नूर हसन – 1 देसी कट्टा, 1 कारतूस
  • आनंद उर्फ मित्तू – 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस

अपराधियों का क्राइम रिकॉर्ड

  • यामीन – 3 केस (लूट, मारपीट)
  • सोनल मिश्रा – 14 केस (लूट, स्नैचिंग, चोरी, आर्म्स एक्ट)
  • मोमिन खान – 4 केस (आर्म्स एक्ट, NDPS, अन्य)
  • नूर हसन – 50 आपराधिक मामले

पुलिस ने जानकारी दी कि, 'ये कार्रवाई दिखाती है कि दिल्ली पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चला रही है, जो अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हैं. या सोशल मीडिया पर उनका प्रदर्शन करके कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करते हैं.' DCP आउटर नॉर्थ हारेश्वर वी.स्वामी ने कहा, 'हमारा मकसद दिल्ली-एनसीआर में हथियार सप्लायर और रखने वालों को पकड़कर इलाके में अमन-शांति बनाए रखना है.'

