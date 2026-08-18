दिल्ली: नाबालिग की हत्या करके सूटकेस में छिपा दी लाश, पुलिस जांच में खुलासा; आरोपी गिरफ्तार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक सूटकेस में एक बच्ची का शव बरामद किया गया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकुंदपुर पार्ट-2 के रहने वाले अविनाश पुत्र शोकी राय को अपने कब्जे में लिया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, स्पेशल स्टाफ/आउटर नॉर्थ जिले की टीम को इस मामले में गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद इंस्पेक्टर विश्वेंद्र चौधरी की निगरानी में टीम ने जाल बिछाकर आरोपी अविनाश को अपनी गिरफ्त में लिया.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपी से पूछताछ की गई. उसने अपराध में के बारे में बताया और वारदात में अपनी भूमिका कबूल की. इसके बाद, आरोपी के साथ पुलिस टीम बुराड़ी के अजीत विहार गई, जहां एक सूटकेस में नाबालिग लड़की का शव छिपाकर रखा गया था. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद किया.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब बुराड़ी थाने में मामले की एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है.

पुलिस हत्या की परिस्थितियों और इसके पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच कर रही है. घटनाओं की कड़ियों को जोड़कर मामले का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है.

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जब बुराड़ी में एक कमरे में मिलीं दो लाशें

यह पहली बार नहीं है, जब बुराड़ी इलाके में इस तरह का अपराध सामने आया है. पिछले महीने बुराड़ी इलाके में एक घर के अंदर 26 साल के एक युवक और 22 साल की एक युवती की गोली लगने से मौत हो गई थी. यह घटना बुराड़ी पुलिस स्टेशन इलाके के कमलपुर की थी, जहां पुलिस को एक घर के अंदर गोली चलने की आवाज आने की जानकारी मिली थी. घटना का पता चलने के बाद, पुलिस की टीमें, क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) के अधिकारी और CATS एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई थी.

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