India vs West Indies 1st ODI Highlights: वेस्टइंडीज ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 295/7 रन बनाए. जॉन कैंपबेल (62) और जस्टिन ग्रीव्स (101) ने पहले विकेट के लिए 135 रन जोड़कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया. ग्रीव्स ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा, जबकि अमीर जंगू ने नाबाद 58 रन बनाकर टीम को 295 तक पहुंचाया. एक समय वेस्टइंडीज का स्कोर 198/1 था, लेकिन कुलदीप यादव ने मैच का रुख बदल दिया. भारतीय स्पिनर ने लगातार झटके देते हुए 4 विकेट चटकाए और मजबूत स्थिति में दिख रही विंडीज टीम को बड़े स्कोर से दूर रखा. प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अहम मौके पर दो विकेट लेकर अच्छा साथ दिया.

296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने आक्रामक शुरुआत की. रोहित शर्मा ने शुरुआत में ही तीन छक्के जड़कर रन चेज की रफ्तार तय कर दी, जबकि शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 110 रन बनाए. गिल को 11 रन पर जीवनदान मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाकर शानदार शतक ठोक दिया. रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली और गिल ने मैच पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया. कोहली ने 88 गेंदों में नाबाद 130 रन की विस्फोटक पारी खेली, वनडे में 15000 रन पूरे किए और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. उन्होंने विजयी छक्का लगाकर भारत को 41.4 ओवर में 300/2 तक पहुंचाया.

टीम इस प्रकार हैं:

भारत प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11

जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स