India vs West Indies 1st ODI Highlights: वेस्टइंडीज ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 295/7 रन बनाए. जॉन कैंपबेल (62) और जस्टिन ग्रीव्स (101) ने पहले विकेट के लिए 135 रन जोड़कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया. ग्रीव्स ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा, जबकि अमीर जंगू ने नाबाद 58 रन बनाकर टीम को 295 तक पहुंचाया. एक समय वेस्टइंडीज का स्कोर 198/1 था, लेकिन कुलदीप यादव ने मैच का रुख बदल दिया. भारतीय स्पिनर ने लगातार झटके देते हुए 4 विकेट चटकाए और मजबूत स्थिति में दिख रही विंडीज टीम को बड़े स्कोर से दूर रखा. प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अहम मौके पर दो विकेट लेकर अच्छा साथ दिया.
296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने आक्रामक शुरुआत की. रोहित शर्मा ने शुरुआत में ही तीन छक्के जड़कर रन चेज की रफ्तार तय कर दी, जबकि शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 110 रन बनाए. गिल को 11 रन पर जीवनदान मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाकर शानदार शतक ठोक दिया. रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली और गिल ने मैच पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया. कोहली ने 88 गेंदों में नाबाद 130 रन की विस्फोटक पारी खेली, वनडे में 15000 रन पूरे किए और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. उन्होंने विजयी छक्का लगाकर भारत को 41.4 ओवर में 300/2 तक पहुंचाया.
टीम इस प्रकार हैं:
भारत प्लेइंग 11
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा
वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11
जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स
India vs West Indies 1st ODI LIVE: विराट ने छक्के के साथ भारत को दिलाई जीत
296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 41.4 ओवर में 300/2 रन बनाकर 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. विराट कोहली 88 गेंदों में 130 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्होंने कीसी कार्टी की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर मैच खत्म किया. इससे पहले शुभमन गिल ने 110 रन की बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर जीत की मजबूत नींव रखी.
India vs West Indies 1st ODI LIVE: भारत में 42वें इंटरनेशनल शतक के साथ सचिन की बराबरी
विराट कोहली ने भारत में खेलते हुए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का 42वां शतक पूरा कर लिया. इसके साथ ही उन्होंने घरेलू सरजमीं पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली, हालांकि कोहली ने यह मुकाम सिर्फ 260 पारियों में हासिल किया जबकि सचिन को 313 पारियां लगी थीं.
India vs West Indies 1st ODI LIVE: किसी एक देश में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
विराट कोहली ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए सचिन तेंदुलकर (6976) को पीछे छोड़ दिया. कोहली अब किसी एक देश में वनडे में सबसे ज्यादा (6983) रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और उन्होंने यह उपलब्धि भारत में हासिल की.
India vs West Indies 1st ODI LIVE: किसी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा ODI शतक
10- विराट कोहली बनाम श्रीलंका
10- विराट कोहली बनाम वेस्टइंडीज़
9 - सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया
9- रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया
8- विराट कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया
8 -सचिन तेंदुलकर बनाम श्रीलंका
India vs West Indies 1st ODI LIVE: विराट का वेस्टइंडीज के खिलाफ 10वां वनडे शतक
विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना 10वां वनडे शतक लगाकर इतिहास रच दिया. वह किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. कोहली के नाम अब श्रीलंका और वेस्टइंडीज, दोनों के खिलाफ 10-10 वनडे शतक हैं.
India vs West Indies 1st ODI LIVE: विराट के करियर का तीसरा सबसे तेज वनडे शतक
विराट कोहली ने सिर्फ 74 गेंदों में शतक पूरा किया, जो उनके वनडे करियर का तीसरा सबसे तेज शतक है. उनसे तेज शतक उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जयपुर (52 गेंद) और नागपुर (61 गेंद) में लगाया था.
India vs West Indies 1st ODI LIVE: शतक के करीब विराट कोहली
विराट कोहली 71 गेंदों में 92 रन बनाकर शतक के करीब पहुंच गए हैं. अल्जारी जोसेफ की गेंद हेलमेट पर लगने के बाद भी उन्होंने शानदार छक्का जड़कर विंडीज पर दबाव और बढ़ा दिया.
India vs West Indies 1st ODI LIVE: गिल गए, लेकिन कोहली डटे
शुभमन गिल के शतक के बाद विराट कोहली 63 गेंदों में 83 रन बनाकर नाबाद हैं. 35 ओवर के बाद भारत 229/2 पर पहुंच गया है और जीत के लिए उसे अब 15 ओवर में 67 रन की जरूरत है.
India vs West Indies 1st ODI LIVE: शुभमन गिल 110 रन बनाकर आउट
कप्तान शुभमन गिल 101 गेंदों में 103 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए. उनके विकेट के साथ भारत को दूसरा झटका जरूर लगा, लेकिन उन्होंने टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया.
India vs West Indies 1st ODI LIVE: 33 ओवर के बाद भारत का स्कोर 217/1
शुभमन गिल (109*) के शानदार शतक और विराट कोहली (74*) की तेज पारी की बदौलत भारत ने 33 ओवर में 217/1 रन बना लिए हैं.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: गिल का शतक, विराट के 66 रन, तिरुवनंतपुरम में भारत का दबदबा
शुभमन गिल (103*) के शानदार शतक और विराट कोहली (66*) की तेज अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने 31 ओवर में 202/1 रन बना लिए हैं और अब जीत से ज्यादा दूर नहीं है.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: शुभमन गिल ने जड़ा वनडे करियर का 10वां शतक
शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौके के साथ अपना शतक पूरा किया. 11 रन पर जीवनदान मिलने के बाद भारतीय कप्तान ने कोई मौका नहीं गंवाया और शतकीय पारी खेलकर भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: विराट वनडे में 15000 रन पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज
विराट कोहली ने तिरुवनंतपुरम वनडे में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. अल्जारी जोसेफ की गेंद पर चौका लगाते ही कोहली ने वनडे क्रिकेट में 15000 रन पूरे कर लिए. ऐसा करने वाले वह दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने. इस खास मुकाम पर पहुंचते ही स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे और कोहली ने भी दोनों हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: गिल 73 पर पहुंचे, 24 ओवर बाद स्कोर 146/1
24 ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट पर 146 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल 73 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि विराट कोहली 40 रन पर नाबाद हैं और दोनों ने दूसरे विकेट के लिए मजबूत साझेदारी जोड़ दी है.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: गिल-कोहली ने संभाली कमान
22 ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल 70 रन बनाकर शानदार लय में हैं, जबकि विराट कोहली 32 रन पर नाबाद हैं और दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए अहम साझेदारी निभा रहे हैं.
विंडीज पर बढ़ता दबाव, 20 ओवर बाद भारत को चाहिए 172 रन
20 ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल 62 रन बनाकर शानदार लय में हैं, जबकि विराट कोहली 29 रन पर नाबाद हैं और दोनों ने दूसरे विकेट के लिए मजबूत साझेदारी कर भारत को लक्ष्य की ओर बढ़ाया है.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: शुभमन गिल का 21वां वनडे अर्धशतक पूरा
टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का 21वां अर्धशतक पूरा किया. शुरुआती जीवनदान के बाद उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और भारत की रन चेज को मजबूती प्रदान की.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: मैदान पर ड्रिंक्स ब्रेक का समय
मैदान पर ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है और इस फॉर्मेट में भारत के दो सबसे अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं. रोहित शर्मा 32 रन बनाकर अल्ज़ारी जोसेफ़ का शिकार बने, लेकिन भारत की स्थिति अभी बहुत मज़बूत है. गिल अपनी फ़िफ्टी से बस एक रन दूर हैं, जबकि क्रीज़ पर आने के बाद से ही कोहली आक्रामक और आत्मविश्वास से भरे दिखे हैं. भारत को 24 ओवर में 196 रनों की ज़रूरत है.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: भारत ने 15 ओवर में बनाए 95 रन
टीम इंडिया ने 15 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल 46 रन बनाकर अर्धशतक के करीब हैं, जबकि विराट कोहली 16 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: फिफ्टी के करीब शुभमन गिल
14 ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल 43 रन बनाकर टिके हुए हैं, जबकि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आ चुके हैं.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: शुभमन गिल के बाद विराट कोहली ने खोले हाथ
रोहित शर्मा के विकेट के बाद विराट कोहली क्रीज पर हैं. 13 ओवर के बाद भारत का स्कोर 80/1 है, जबकि शुभमन गिल 43 रन बनाकर अच्छी लय में नजर आ रहे हैं.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: रोहित के बाद विराट की एंट्री, 13 ओवर बाद भारत 80/1
रोहित शर्मा के विकेट के बाद विराट कोहली क्रीज पर उतर चुके हैं. 13 ओवर के बाद भारत का स्कोर 80/1 है, जबकि शुभमन गिल 43 रन बनाकर अच्छी लय में नजर आ रहे हैं.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: 32 रन बनाकर लौटे रोहित शर्मा
भारत को 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा झटका लगा है. रोहित शर्मा 35 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए. अल्जारी जोसेफ की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह ज्वेल एंड्रयू को कैच दे बैठे, जिससे भारत को पहला झटका लगा.
West Indies vs India 1st ODI LIVE 11 ओवर बाद भारत का स्कोर 74/0
रोहित शर्मा (32*) और शुभमन गिल (41*) ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाते हुए 11 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 74 रन तक पहुंचा दिया है.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: रोहित-गिल ने दिखाया दम, 10 ओवर में भारत ने बनाए 70 रन
296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने पहले 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 70 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल 33 गेंदों में 39 रन और रोहित शर्मा 27 गेंदों में 30 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं. दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: गिल ने खोले हाथ, अल्जारी जोसेफ के ओवर में बरसे 3 चौके
अल्जारी जोसेफ के पहले और टीम के आठवें ओवर में शुभमन गिल ने लगातार तीन चौके जड़कर भारत की रन चेज को रफ्तार दी और विंडीज गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया. आठ ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 53 रन है
West Indies vs India 1st ODI LIVE: छक्के-चौकों से रोहित ने बढ़ाई रफ्तार
रोहित शर्मा ने 18 गेंदों में 23 रन की आक्रामक पारी खेलते हुए भारत को शानदार शुरुआत दिलाई, जबकि शुभमन गिल के साथ उनकी ओपनिंग साझेदारी 6 ओवर में 38 रन तक पहुंच गई. 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 38 रन है.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: रोहित के छक्कों से गूंजा तिरुवनंतपुरम
रोहित शर्मा ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हुए 18 गेंदों में 23 रन ठोक दिए हैं, जबकि शुभमन गिल के साथ उनकी ओपनिंग साझेदारी 6.1 ओवर में 38 रन तक पहुंच गई.
LBW ड्रामा के बाद रोहित ने जड़ा छक्का
रोहित शर्मा, जयडेन सील्स की गेंद पर LBW अपील और DRS ड्रामे में फंस गए लेकिन बॉल ट्रैकिंग में गेंद लेग स्टंप के ऊपर से जाती दिखी और भारतीय कप्तान बच गए. इसके बाद 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना दम दिखाया.
West Indies vs India 1st ODI LIVE: सील्स पर भारी पड़ते हैं गिल
West Indies vs India 1st ODI LIVE: शुभमन गिल का जयडेन सील्स के खिलाफ वनडे में शानदार रिकॉर्ड रहा है. भारतीय ओपनर ने 6 पारियों में 99 गेंदों पर 103 रन बनाए हैं और इस दौरान सिर्फ एक बार आउट हुए हैं.
IND vs WI 1st ODI LIVE: रोहित और गिल ने जमाए पैर
वेस्टइंडीज के 296 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम ने 4 ओवर में बिना विकेट खोए 22 रन बना लिए हैं. रोहित शर्मा 10 और शुभमन गिल 11 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं.
IND vs WI 1st ODI LIVE: हिटमैन ने चौके से खोला खाता, पहले ओवर में भारत का स्कोर 4/0
296 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 4 रन बनाए. रोहित शर्मा ने जयडेन सील्स की पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर रन चेज का आगाज किया, जबकि शुभमन गिल को अभी स्ट्राइक मिलने का इंतजार है.
IND vs WI 1st ODI LIVE: रोहित ने पहली गेंद भेजी बाउंड्री पार
296 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर भारत की पारी का आक्रामक आगाज किया है.
IND vs WI 1st ODI LIVE: रोहित-गिल की ओपनिंग जोड़ी पर टिकी नजर
वेस्टइंडीज के 295/7 के जवाब में भारत की रन चेज शुरू हो चुकी है. रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर हैं. बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर भारत को 296 रन का लक्ष्य मिला है, लेकिन शुरुआती विकेट मैच का रुख बदल सकते हैं. ऐसे में सभी की नजरें रोहित-गिल की ओपनिंग जोड़ी पर टिकी हैं.
IND vs WI 1st ODI LIVE: भारत को मिला 296 रन का लक्ष्य
वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन बनाए हैं.. जस्टिन ग्रीव्स ने 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि जॉन कैंपबेल ने 62 और अमीर जंगू ने नाबाद 58 रन का योगदान दिया. एक समय विंडीज 198/1 के मजबूत स्कोर पर था, लेकिन कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी ने मैच का रुख बदल दिया. अब भारत को सीरीज में जीत दर्ज करने के लिए 296 रन बनाने होंगे.
IND vs WI 1st ODI LIVE: वेस्टइंडीज 300 के करीब
48 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 279 रन बना लिए हैं. जस्टिन ग्रीव्स के शतक के बाद अमीर जंगू ने भी तेज़ बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 47 रन बना लिए हैं. आखिरी दो ओवर बाकी हैं और विंडीज की नजर 300 रन के आंकड़े तक पहुंचने पर होगी, जबकि भारत उन्हें इससे पहले रोकने की कोशिश में है.
IND vs WI 1st ODI LIVE: भारत की पकड़ ढीली पड़ी, जंगू ने 38 गेंदों में 47 रन ठोके
48 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 279 रन बना लिए हैं. अमीर जंगू 38 गेंदों में 47 रन बनाकर अर्धशतक के करीब पहुंच गए हैं, जबकि मैथ्यू फोर्ड भी तेजी से रन जोड़ रहे हैं. आखिरी 12 गेंदें बाकी हैं और विंडीज की नजर अब 300 रन के आंकड़े को छूने पर है.
IND vs WI 1st ODI LIVE: आखिरी ओवरों में विंडीज का पलटवार, 47 ओवर बाद 269/6
47 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 269 रन बना लिए हैं. अमीर जंगू 35 गेंदों में 44 रन बनाकर तेजी से रन जुटा रहे हैं, जबकि मैथ्यू फोर्ड उनका साथ दे रहे हैं. आखिरी तीन ओवर बचे हैं और विंडीज की नजर अब 290 से 300 रन के स्कोर पर पहुंचने की होगी.
IND vs WI 1st ODI LIVE: ग्रीव्स के शतक के बाद बिखरी विंडीज की पारी
45 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं. जस्टिन ग्रीव्स के शतक से मजबूत शुरुआत मिलने के बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में शानदार वापसी की. रोस्टन चेज 24 और अमीर जंगू 28 रन बनाकर क्रीज पर हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी ओवर में विकेट लेकर विंडीज को बड़ा झटका दिया.
IND vs WI 1st ODI: कुलदीप के झटकों के बाद संभला वेस्टइंडीज, 40 ओवर में 213/5
IND vs WI 1st ODI: कुलदीप यादव के दोहरे झटके के बाद रोस्टन चेज और अमीर जंगू ने पारी को संभाला, हालांकि भारत ने रनगति पर लगाम कसते हुए 40 ओवर में वेस्टइंडीज को 213/5 पर रोक रखा है.
IND vs WI 1st ODI: कुलदीप ने विंडीज को बैकफुट पर धकेला
36 ओवर के बाद वेस्टइंडीज 198/5 पर पहुंच गया है. कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में दो विकेट झटकते हुए 8 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट हासिल कर भारत को मैच में शानदार वापसी दिलाई.
IND vs WI 1st ODI: वाह... दो गेंद, दो विकेट... कुलदीप यादव ने पलटा मैच का रुख
जस्टिन ग्रीव्स का विकेट लेने के बाद कुलदीप यादव ने अगली ही गेंद पर ज्वेल एंड्रयू को भी चलता कर दिया. एंड्रयू खाता भी नहीं खोल सके और रोहित शर्मा को कैच थमा बैठे. लगातार दो गेंदों पर दो विकेट लेकर कुलदीप ने भारत की जोरदार वापसी कराई और अब उनकी नजर हैट्रिक पर है.
IND vs WI 1st ODI: 101 रन बनाकर जस्टिन ग्रीव्स आउट
जस्टिन ग्रीव्स ने 108 गेंदों में 101 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन शतक पूरा करने के कुछ देर बाद कुलदीप यादव ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को बड़ी राहत दिलाई।
ग्रीव्स ने भारत के खिलाफ ठोका करियर का पहला वनडे शतक
IND vs WI 1st ODI: जस्टिन ग्रीव्स ने चोट से जूझते हुए शानदार बल्लेबाजी की और रविंद्र जडेजा की गेंद पर सिंगल लेकर अपने वनडे करियर का पहला शतक पूरा किया.
IND vs WI 1st ODI: शाई होप 12 रन बनाकर आउट
कुलदीप यादव ने कप्तान शाई होप को 12 रन पर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच कराकर वेस्टइंडीज को तीसरा झटका दिया और भारत को बड़ी सफलता दिलाई.
IND vs WI 1st ODI: 31 ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 179/2
31 ओवर के बाद वेस्टइंडीज 179/2 के स्कोर पर पहुंच गया है, जबकि जस्टिन ग्रीव्स 93 रन बनाकर अपने वनडे शतक के बेहद करीब हैं.
IND vs WI 1st ODI: भारत को मिली दूसरी सफलता
भारत को 31वें ओवर की पहली गेंद पर दूसरी सफलता मिली. प्रसिद्ध कृष्णा की अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर कीसी कार्टी पुल शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर मिड ऑन पर खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली गई. कार्टी 31 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए.
IND vs WI 1st ODI: धीमी बल्लेबाजी से कार्टी ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड
कीसी कार्टी ने अपनी पारी की पहली 20 गेंदों में बेहद धीमी बल्लेबाजी की. उनका स्ट्राइक रेट 62.10 रहा, जो वर्ल्ड कप 2023 के बाद वनडे क्रिकेट में किसी बल्लेबाज का तीसरा सबसे कम स्ट्राइक रेट है. ग्रीव्स जहां तेजी से रन बटोर रहे थे, वहीं कार्टी शुरुआत में रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए.
IND vs WI 1st ODI: 27 ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 161/1
IND vs WI 1st ODI: 27 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 161/1 रन बना लिए हैं, जबकि जस्टिन ग्रीव्स 82 रन बनाकर शतक की ओर बढ़ रहे हैं और भारत को दूसरी सफलता का इंतजार है.
IND vs WI 1st ODI: ग्रीव्स शतक के करीब, भारत को चाहिए जल्दी विकेट
IND vs WI 1st ODI: 25 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 1 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं. जस्टिन ग्रीव्स 77 गेंदों में 80 रन बनाकर शतक की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि कीसी कार्टी 6 रन पर उनका साथ निभा रहे हैं.
IND vs WI 1st ODI: भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़े ग्रीव्स
IND vs WI 1st ODI: 23 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 1 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं. जस्टिन ग्रीव्स 66 गेंदों में 75 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए हैं, जबकि कीसी कार्टी 6 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं. भारत को एक सफलता जरूर मिली है, लेकिन विंडीज की रनगति अब भी मजबूत बनी हुई है.
IND vs WI 1st ODI: भारत के खिलाफ विंडीज की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी
जॉन कैंपबेल और जस्टिन ग्रीव्स ने भारत के खिलाफ तिरुवनंतपुरम वनडे में 135 रन की ओपनिंग साझेदारी कर इतिहास रच दिया. यह भारत में भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है. इस जोड़ी ने 1983 में इंदौर में गॉर्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेन्स द्वारा बनाए गए 149 रन के रिकॉर्ड के बाद सूची में तीसरा स्थान हासिल किया.
IND vs WI 1st ODI: भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़े कैंपबेल, 49 गेंदों में पूरी की फिफ्टी
जॉन कैंपबेल ने 49 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और जस्टिन ग्रीव्स के साथ मिलकर भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज को शानदार शुरुआत दिलाई.
IND vs WI 1st ODI LIVE Score: ग्रीव्स-कैंपबेल ने बढ़ाई टेंशन
वेस्टइंडीज ने 15 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 107 रन बना लिए हैं. जस्टिन ग्रीव्स 58 रन बनाकर अर्धशतक पूरा कर चुके हैं, जबकि जॉन कैंपबेल 43 रन पर उनका अच्छा साथ दे रहे हैं. दोनों बल्लेबाजों ने भारत के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा है और पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली है. रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 26 रन दिए हैं, लेकिन भारतीय टीम को अब भी पहली सफलता का इंतजार है.
India vs West Indies LIVE: 12 ओवर समाप्त: वेस्टइंडीज 92/0
12 ओवर के बाद वेस्टइंडीज बिना विकेट खोए 92 रन बनाकर मजबूत स्थिति में है. नमन धीर ने अपना पहला ओवर किफायती डाला और सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन भारतीय टीम को अब भी पहली सफलता की तलाश है. जस्टिन ग्रीव्स (46*) और जॉन कैंपबेल (40*) ने भारतीय गेंदबाजों को अब तक कोई मौका नहीं दिया है.
India vs West Indies LIVE: वेस्टइंडीज की धुआंधार बल्लेबाजी
10 ओवर में वेस्टइंडीज ने 80 रन बना लिए हैं. भारत के गेंदबाज विकेट की तलाश में हैं. लेकिन विकेट नहीं मिल रही है. वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाज आज अलग ही फॉर्म में दिख रहे हैं.
वेस्टइंडीज 80/0 (10 ओवर)
India vs West Indies LIVE: वेस्टइंडीज के 60 रन पूरे
वेस्टइंडीज के 60 रन पूरे हो गए हैं. जॉन कैंपबेल और जस्टिन ग्रीव्स लगातार तेज अंदाज में रन बना रहे हैं. भारत के गेंदबाज विकेट की तलाश में हैं. कप्तान गिल लगातार गेंदबाजों से बात कर विकेट निकालने की योजना बना रहे हैं.
भारत 60/0 (7.0 ओवर)
India vs West Indies LIVE: भारत विकेट की तलाश में
जॉन कैंपबेल 11 और जस्टिन ग्रीव्स 21 गेंद पर 29 रन बनाकर खेल रहे हैं. भारत के गेंदबाज विकेट की तलाश में हैं.
वेस्टइंडीज 48/0 (6.0 ओवर)
India vs West Indies LIVE: वेस्टइंडीज की बैटिंग शुरू
वेस्टइंडीज की बैटिंग शुरू हो चुकी हैा. जस्टिन ग्रीव्स और जॉन कैंपबेल बल्लेबाजी कर रहे हैं. दोनों ने तेज गति से रन बनाने का काम शुरु कर दिया है.
वेस्टइंडीज 25/0 (3.1 ओवर)
India vs West Indies LIVE: वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11
वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11
जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स
India vs West Indies LIVE: नमन धीर कर रहे हैं डेब्यू
नमन धीर कर रहे हैं डेब्यू
भारत की संभावित 11
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा
India vs West Indies LIVE: भारत की प्लेइंग 11
भारत की प्लेइंग इलेवन
रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा
India vs West Indies LIVE: वेस्टइंडीज की पहले बल्लेबाजी
टॉस जीतने के बाद गिल ने कहा, "हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे, पिच अच्छी लग रही है. लाइट्स में यह और बेहतर हो जाएगी, इसलिए हम बाद में बैटिंग करना चाहते हैं. हमारे पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है..चार गेंदबाज और दो ऑलराउंडर. वर्ल्ड कप से पहले 20 मैच बचे हैं, इसलिए हमारे लिए इस कॉम्बिनेशन को आजमाना अच्छा रहेगा. हम चार गेंदबाज़ों के साथ उतर रहे हैं.