दिल्ली बम धमाका मामला: नेशनल मेडिकल कमीशन ने गिरफ्तार चार संदिग्ध डॉक्टरों का रद्द किया रजिस्ट्रेशन

दिल्ली बम धमाका केस की जांच तेज है. मामले में हर दिन नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं, आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है. अल फलाह यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में है. लगातार जांच-पड़ताल की जा रही है. अब मामले में गिरफ्तार चार संदिग्ध डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन नेशनल मेडिकल कमीशन ने रद्द कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्टेट मेडिकल काउंसिल से मिली जानकारी के बाद, नेशनल मेडिकल कमीशन ने चारों गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. बता दें कि आतंकी गतिविधियों मं लिंक के चलते इन डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है.

राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्री से हटए गए डॉक्टर्स के नाम

इन डॉक्टरों के नाम डॉ. मुज़फ़्फ़र अहमद, डॉ. आदिल अहमद राथर, डॉ. मुज़म्मिल शकील, डॉ. शहन सईद हैं. इनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. इनके नाम भारतीय चिकित्सा रजिस्ट्री और राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्री से भी हटा दिए गए हैं. इस फैसले की सूचना सभी राज्य चिकित्सा परिषदों को जल्द भेज दी जाएगी.

अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार हुए थे डॉक्टर्स

डॉक्टर मुजम्मिल को जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ज्वॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था. मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पीसीसी डॉक्टर है. वह पिछले साढ़े 3 साल से यहां रह रहा था. उसकी निशानदेही पर ही फरीदाबाद पुलिस ने स्विफ्ट कार बरामद की थी. जिसके अंदर से एसॉल्ट राइफल की तीन मैगजीन मिली थीं.

आतंकी मॉड्यूल को लेकर नए-नए खुलासे

दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एजेंसियों की जांच तेज है. आतंकी मॉड्यूल और आतंकियों को लेकर नए-नए खुलासे हो रहे हैं. डॉक्टर मुजम्मिल, उमर उन नबी और डॉक्टर शहीना पर दो हैंडलरों से बात करने का आरोप है. दोनों हैंडलरों के नाम डॉक्टर ओकासा और डॉक्टर हशीम उर्फ आरिफ निसार बताए गए हैं. एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इन हैंडलर्स ने डॉक्टर्स को क्या आदेश दिए थे और पूरी प्लानिंग कैसे चल रही थी.

