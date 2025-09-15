विज्ञापन
दिल्ली BMW हादसा: 1-1 मिनट कीमती था, फिर 19 किमी दूर क्यों ले गए? आरोपी महिला का पिता है अस्पताल में पार्टनर

हादसे के बाद नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को मुखर्जी नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल ले जाया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह अस्पताल दुर्घटनास्थल से लगभग 19 किलोमीटर दूर है, जबकि आसपास एम्स और अन्य बड़े सुपरस्पेशलिटी अस्पताल मौजूद थे.

  • दिल्ली कैंट में हुए BMW हादसे में पीड़ित दंपति को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, वो आरोपी पिता का है
  • हादसे में नवजोत सिंह की मौत हुई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं, वे बंगला साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे थे
  • जांच में पाया गया कि आरोपी महिला गगनप्रीत ने पिता के अस्पताल में ही दंपति को भर्ती कराया, जो हादसे से दूर है
नई दिल्ली:

दिल्ली कैंट इलाके में हुए BMW हादसे ने नया मोड़ ले लिया है. इस मामले में सामने आया है कि जिस न्यू लाइफ अस्पताल में पीड़ित दंपति को भर्ती कराया गया था, वह अस्पताल आरोपी महिला चालक गगनप्रीत के पिता का ही है. सूत्रों के मुताबिक गगनप्रीत के पिता परीक्षित उस अस्पताल के तीन साझेदारों में से एक हैं.  यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि हादसे के बाद घायल दंपति को नज़दीकी अस्पतालों की बजाय लगभग 17-19 किलोमीटर दूर इस अस्पताल क्यों ले जाया गया. 

हादसे की पूरी तस्वीर

रविवार शाम दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज़ रफ्तार BMW कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी.  इस हादसे में  नवजोत सिंह, जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत थे, की मौत हो गई. उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं और इलाज चल रहा है. बताया जाता है कि दोनों बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर लौट रहे थे.

पुलिस जांच में सामने आया कि हादसे के वक्त BMW को गगनप्रीत नाम की महिला चला रही थी और उसका पति बगल की सीट पर बैठा था. टक्कर के बाद गाड़ी पलट गई, जबकि बाइक डिवाइडर के पास क्षतिग्रस्त हालत में मिली.

अस्पताल को लेकर उठे सवाल

हादसे के बाद नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को मुखर्जी नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल ले जाया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह अस्पताल दुर्घटनास्थल से लगभग 19 किलोमीटर दूर है, जबकि आसपास एम्स और अन्य बड़े सुपरस्पेशलिटी अस्पताल मौजूद थे. नवजोत के बेटे ने भी सवाल उठाए कि अगर पिता को नज़दीकी और बेहतर अस्पताल ले जाया जाता तो उनकी जान बच सकती थी.

पुलिस ने यह भी पुष्टि की कि यह वही अस्पताल है, जिसके पार्टनर गगनप्रीत के पिता परीक्षित हैं. ऐसे में जांच अब इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि क्या जानबूझकर पीड़ितों को इस अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस का एक्शन

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए आरोपी गगनप्रीत के खिलाफ एफआईआर में नई धाराएं जोड़ी हैं. पुलिस ने सबूत नष्ट करने और छुपाने की धारा समेत BNS की धारा 238, 281, 105 और 125बी लागू की हैं. जांच अधिकारियों का कहना है कि हादसे के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई.

जांच जारी

फिलहाल पुलिस हादसे की हर एंगल से जांच कर रही है. इसमें यह देखा जा रहा है कि आरोपी महिला ने हादसे के बाद अस्पताल ले जाने का फैसला क्यों लिया और क्या इसके पीछे किसी सबूत को छुपाने की कोशिश थी.

