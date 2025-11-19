विज्ञापन
Exclusive: उमर और हैंडलर की फोन पर हो रही थी बात, ब्लास्ट के लिए लालकिले को किया था फाइनल

लालकिले के पास हुए ब्लास्ट के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है इस केस की कड़ियां खुल रही हैं, अब ये बात सामने आई है कि वह उमर ब्लास्ट से पहले हैंडलर से बात कर रहा था. दोनों की बातचीत के बाद लालकिले को फाइनल किया गया था.

दिल्ली में लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के करीब आतंकी हमले से पहले आतंकवादी उमर मोहम्मद ने लाल किला की पार्किंग में बम एसेंबल किया था. सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि दिल्ली में घूमने के दौरान उमर किसी हैंडलर से बात कर रहा था और उसमें ब्लास्ट की जगह को लेकर बात हो रही थी. गौरतलब है कि दिल्ली ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी.

उमर को धमाके के लिए चाहिए थी सिम्बॉलिक जगह

सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी समेत देश के कई जगहों में छापामारी कर रही है. सूत्रों ने बताया कि उमर ब्लास्ट के लिए किसी ऐसे जगह की तलाश कर रहा था, जो सिम्बॉलिक हो. यानी जहां असर ज्यादा हो. अंत में उमर ने ब्लास्ट के लिए लालकिला के करीब का इलाका चुना.  उमर घूमने के दौरान किसी हैंडलर से इसको लेकर बात कर रहा था.

पहले लालकिले की पार्किंग में ब्लास्ट का बनाया था प्लान

सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि पहले लाल किला की पार्किंग में ब्लास्ट करने का प्लान था, लेकिन सोमवार होने के कारण पार्किंग में भीड़ नहीं थी. इसलिए आतंकी उमर ने वहां ब्लास्ट नहीं किया. सूत्रों की मानें तो उमर ने बम को लाल किला की पार्किंग में ही असेंबल किया था. बम असेंबल होते ही वो पार्किंग से बाहर निकला और ब्लास्ट कर दिया. गौरतलब है कि उमर लाल किला की कार पार्किंग में करीब 3 घंटे तक रुका था.

अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक जावेद सिद्दीकी ईडी की हिरासत में

वहीं बीती रात अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को 3 दिन की ED रिमांड पर भेजा गया है. जावेद को बीती रात साकेत कोर्ट में पेश किया गया था और अब वह 1 दिसबंर तक ईडी की हिरासत में रहेगा.उधर, सहारनपुर में एक मेडिकल छात्र को हिरासत में लिया गया है. दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने सहारनपुर के देवबंद में छापेमारी कर एमबीबीएस के छात्र को हिरासत में लिया है. सूत्र बता रहे कि संदेह के आधार पर स्पेशल सेल ने इस छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. बताया जा रहा है कि छात्र की आतंकी उमर से फोन पर बातचीत होती थी.

