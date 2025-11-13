Delhi Blast: 'आतंकी डॉक्टरों' को कहां से मिल रही थी फंडिंग, शाहीन के अकाउंट से मिली चौंकाने वाली जानकारी

Delhi Blast: लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट से कुछ ही घंटे पहले जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था. जिसमें 3 डॉक्टर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. सोमवार को गिरफ्तार किए गए लोगों में डॉ. मुजम्मिल गनई और डॉ. शाहीन सईद फरीदाबाद स्थित अल फला विश्वविद्यालय से जुड़े थे. जांच एजेंसियां अब जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद मोड्यूल की टेरर फंडिंग की जांच में जुट गई हैं. सामने आई जानकारी के अनुसार डॉक्टर शाहीन सईद को आतंकी संगठन जैश से फंडिंग होती थी.

शाहीना जैश के इशारे पर वेस्टर्न यूपी में कई जगह महिला विंग के लिए रिक्रूटमेंट सेंटर खोलने में लगी थी. शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में मिनी रिक्रूट-कमांड सेंटर के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो और वहां लोगों की गतिविधियां कम हो.

कौन है डॉक्टर शाहीन सईद

फरीदाबाद में 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए जाने के बाद पुलिस ने सोमवार को तीन चिकित्सकों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया था. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में सईद भी शामिल है, जो मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली है. सईद पर भारत में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) की महिला भर्ती शाखा का हिस्सा होने का आरोप है. कहा जा रहा है कि सईद पाकिस्तान में अपने आका के संपर्क में थी और उसे आतंकवादी गतिविधियों के लिए अधिक से अधिक महिलाओं की भर्ती करने के निर्देश दिए गए थे. सईद ने महाराष्ट्र निवासी जफर हयात से विवाह किया था. हालांकि 2015 में दोनों का तलाक हो गया था. तलाक के बाद सईद हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़ गई थी और वहां अकेली रह रही थी. संभावना है कि इस दौरान सईद किसी विशेष विचारधारा के प्रभाव में आ गई.

जांच एजेंसियों को शक है कि शाहीन के जरिए ही इस मोड्यूल को जैश की तरफ से टेरर फंडिंग हो रही थी. जांच एजेंसियां शाहीन, आदिल, उमर और मुजम्मिल के अकाउंट को खंगाला में लगी हुई हैं.

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को एक हुंडई आई20 कार में विस्फोट हुआ था. इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि कई लोग घायल हुए हैं. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) की धाराएं लगाई हैं..

शाहीन के अकाउंट में विदेशी फंडिंग के भी सुराग मिले है- जिसको लेकर शाहीन से लगातार पूछताछ हो रही है. साथ ही, मौलवी इरफान अहमद भी जैश कमांडर के संपर्क में था और उसे भी जैश की तरफ़ से फंडिंग हो रही थी.