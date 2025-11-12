फरीदाबाद छापे से 'पैनिक' में था आतंकी डॉ. उमर, हड़बड़ी में बनाया दिल्ली ब्लास्ट का प्लान, जल्द होगा बड़ा खुलासा

लाल किला विस्फोट से जुड़े जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल को ध्वस्त करने में भारत को बड़ी सफलता मिली है, जिसने देश की आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया है. इस आतंकी साज़िश के तार 19 अक्टूबर, 2025 को श्रीनगर के नौगाम में आपत्तिजनक पोस्टर मिलने के बाद दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़े हैं.

जांच के दौरान, एजेंसियों ने 20 से 27 अक्टूबर, 2025 के बीच शोपियां से मौलवी इरफान अहमद वाघे और गांदरबल से जमीर अहमद को गिरफ्तार किया, जिसके बाद 5 नवंबर, 2025 को डॉक्टर अदील को सहारनपुर से पकड़ा गया. 7 नवंबर को अनंतनाग अस्पताल में एक AK-56 बंदूक जब्त हुई और 8 नवंबर को अलफला मेडिकल कॉलेज से बंदूकें, पिस्तौल और बारूद बरामद हुआ.

पूछताछ से मिले सुरागों पर कार्रवाई करते हुए, फरीदाबाद के अलफला मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मुज़म्मिल को गिरफ्तार किया गया. 9 नवंबर, 2025 को फरीदाबाद के धौज से मदरासी नामक व्यक्ति को पकड़ा गया और अगले ही दिन 10 नवंबर, 2025 को धेरा कॉलोनी, फरीदाबाद में अलफला मस्जिद के इमाम हफीज मोहम्मद इश्तियाक के घर से 2563 किलो की विस्फोटक सामग्री की बड़ी खेप ज़ब्त हुई.

छापों के दौरान कुल मिलाकर लगभग 3000 किलो विस्फोटक पदार्थ और बम बनाने के उपकरण जब्त किए गए, जिसने भारत को बड़ी क्षति पहुंचाने की साजिश को विफल कर दिया. सूत्रों के अनुसार इन सफल कार्रवाइयों के दौरान, मॉड्यूल का एक प्रमुख सदस्य, अलफला मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर उमर, एजेंसियों की लगातार दबिश के कारण हड़बड़ाहट में भाग गया. जानकारी यह भी है कि लाल किला विस्फोट में इस्तेमाल हुई गाड़ी डॉक्टर उमर ही चला रहा था और विस्फोट में उसी प्रकार की सामग्री का उपयोग हुआ जिसका संग्रहण फरीदाबाद में किया जा रहा था.

सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता ने फरारी उमर को बौखलाहट और घबराहट में डाल दिया, जो लाल किला विस्फोट का कारण बनी; हालाँकि, यह विस्फोट पूर्व-नियोजित था या एक्सीडेंटल, यह आगे की जांच में पता चलेगा. विस्फोट की सूचना मिलते ही 10 नवंबर, 2025 को तुरंत कार्रवाई की गई, और 11 नवंबर, 2025 को इस प्रकरण की जांच एनआईए (NIA) को सौंप दी गई ताकि मॉड्यूल के वित्त पोषण और परिचालन करने वालों को उजागर किया जा सके

घटना की टाइमलाइन

10 नवंबर 2025

6.55 PM - दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पर ब्लास्ट हुआ

7.15 PM - गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली कमिश्नर से फोन पर घटना की जानकारी ली

9:00 PM - गृह मंत्री ने मीडिया बाइट देकर घटना की जानकारी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गृह मंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली

09:30 PM - गृह मंत्री LNJP अस्पताल पहुंचे

09:35 PM – LNJP अस्पताल में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों से घटना की जानकारी ली

09:45 PM – LNJP अस्पताल में घायलों से मुलाकात की

09:55 PM – अस्पताल में डॉक्टरों से ब्लास्ट के विक्टिमों के बारे में जानकारी ली

10:10 PM – गृह मंत्री ने अस्पताल से मीडिया को घटना की जानकारी दी

10:20 PM - गृहमंत्री ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया

11 नवंबर 2025