दिल्ली ब्लास्ट: i20 कार में सवार थे 3 लोग, नया CCTV फुटेज आया सामने

दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की कड़ियां धीरे-धीरे जुड़ रही हैं. ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की गई कार i20 कार का एक और वीडियो सामने आया है. ब्लास्ट से 11 दिन पहले 29 अक्टूबर का यह वीडियो एक पलूशन कंट्रोल सेंटर का है. इसमें कार के पलूशन की चेकिंग हो रही है. वीडियो में कार सवार तीन लोग भी नजर आ रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब इस वीडियो की भी जांच कर रही हैं.

i-20 कार का पूलशन का वीडियो वायरल

ब्लास्ट में इस्तेमाल i-20 कार (HR-26 CE 7674) का खरीदने के वक्त प्रदूषण चेकअप कराया गया था और उस वक्त कार के साथ तीन लोग मौजूद दिख रहे हैं. वीडियो 29 अक्टूबर शाम 4 बजकर 20 मिनट का है. शक है कि वीडियो में लंबी दाढ़ी में तारिक भी मौजूद है, जिसके नाम पर डॉक्टर उमर ने कार खरीदी थी.

कार बेचने वाला हिरासत में

कार बेचने वाले रॉयल कार जोन (Royal Car Zone) का मालिक सोनू हिरासत में लिया गया है. हरियाणा पुलिस ने सोनू को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है. इधर, सोनू के दफ्तर में ताला लगा हुई है. खास बात ये है कि इस कार को 7 बार खरीदा और बेचा गया है. उमर ने जिस कार i-20 कार खरीदी वो सोनू ने चार दिन पहले ही Olx के जरिए बेची थी.

दिल्ली में सोमवार शाम हुए ब्लास्ट में न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार 12 लोग मारे गए हैं जबकि कई लोग घायल हुए हैं. इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं. उधर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.