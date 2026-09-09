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दिल्ली एयरपोर्ट में जलभराव के AI पोस्ट शेयर किए, DIAL ने पुलिस को दी लिस्ट, 63 सोशल मीडिया हैंडल पर FIR दर्ज

दिल्ली एयरपोर्ट संचालक DIAL ने जलभराव के फर्जी वीडियो फैलाने पर 63 सोशल हैंडल पर FIR कराई, जिसमें कई अकाउंट्स ने दुबई के वीडियो को दिल्ली का बताया. DIAL ने बताया 4 सितंबर को T-3 पर थोड़ी देर पानी भरा था जो 20 मिनट में हटा दिया गया, उड़ानें प्रभावित नहीं हुईं.

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यहां पानी तब भरा था, जब 72.2 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसे 20 मिनट में साफ किया गया.
ANI
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर फर्जी जलभराव वीडियो पर FIR.
  • दुबई का वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट का बताया, 63 हैंडल्स पर एफआईआर.
  • 4 सितंबर को T-3 अराइवल पर 72.2mm बारिश से थोड़ी देर को भरा था पानी, 20 मिनट में निकाला गया.
दिल्ली पुलिस ने इन 63 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर क्या एक्शन लिया?

दिल्ली एयरपोर्ट की संचालक कंपनी DIAL ने 63 सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. आरोप है कि इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दिल्ली एयरपोर्ट पर जलभराव के भ्रामक और गलत वीडियो पोस्ट शेयर किए. एक पोस्ट में दुबई एयरपोर्ट के पुराने जलभराव का वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट का बताकर शेयर किया गया था.

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) का कहना है कि ऐसी पोस्ट से यात्रियों में अनावश्यक डर और भ्रम पैदा हुआ. डायल ने लोगों से अपील की है कि एयरपोर्ट की स्थिति से जुड़ी सही जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक चैनलों पर भरोसा करें.

दिल्ली एयरपोर्ट पर जलभराव के कई फर्जी वीडियो पोस्ट किए गए.

दिल्ली एयरपोर्ट पर जलभराव के कई फर्जी वीडियो पोस्ट किए गए.

T-3 के अराइवल फोरकोर्ट में थोड़ी देर भरा रहा था पानी

दरअसल, 4 सितंबर को भारी बारिश के कारण टर्मिनल-3 के अराइवल फोरकोर्ट में कुछ समय के लिए पानी जमा हुआ था. इस दौरान करीब 3 घंटे में 72.2 मिमी बारिश दर्ज हुई. एयरपोर्ट की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भरे पानी को 20 मिनट में हटा दिया.

DIAL के अनुसार, बारिश और कुछ समय के लिए हुए जलभराव के समय एयरपोर्ट का संचालन प्रभावित नहीं हुआ और उड़ानें सुरक्षित तरीके से जारी रहीं.

स्टाफ ने वाइपर से तक पानी निकाला

दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में उस समय मौसम काफी खराब था और जमकर बारिश हो रही थी. दिल्ली एयरपोर्ट इलाके में भी कई दिनों तक बारिश हुई, लेकिन 4 सितंबर को ज्यादा बारिश हो गई. इसके चलते एयरपोर्ट पर जलभराव की समस्या बन गई थी. जलभराव का पानी यात्रियों के बैठने वाले स्थान तक पहुंच गया. एयरपोर्ट के स्टाफ ने वाइपर तक से भरे हुए पानी को निकाला.

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