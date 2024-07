दिल्ली की बजइंतजामी के बेसमेंट में डूब गए 3 होनहारों के IAS के सपने

अपने बच्‍चों को बड़ी ही हसरतों से पाल-पोसकर मां-बाप बड़ा करते हैं और उन्‍हें अकेले दिल्‍ली इसलिए भेजते हैं कि उनका बच्‍चा जीवन में कुछ बेहतर कर सके. हालांकि तीन परिवारों के सपने अब सपने ही रह गए हैं. दिल्‍ली के राजेंद्र नगर स्थित राव IAS अकादमी के बेसमेंट में पानी भरने और उसमें डूबने से तीन स्‍टूडेंट्स की मौत हो गई. यह तीनों ही आईएएस बनने का सपना लेकर दिल्‍ली आए थे, लेकिन बदइंतजामी की भेंट चढ़ गए. इस मौके पर छात्रों का रोष भी फूटा और उन्‍होंने जमकर नारेबाजी की. हालांकि यह तीन जिंदगियां अब कभी वापस नहीं आ सकेंगी.

फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कहा कि उन्‍हें करीब सवा सात बजे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें शनिवार शाम करीब सवा सात बजे बेसमेंट में छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली थी. बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटे बाद दो छात्राओं के शवों को बरामद किया गया और उसके कुछ घंटे बाद छात्र का शव बरामद हुआ.

