रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 तारीख को 16 डीपीएसयू की करेंगे समीक्षा

- रक्षा मंत्री 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा करेंगे
- पिछले दस वर्षों में 16 डीपीएसयू ने कुल 30,952 करोड़ रुपये R&D में निवेश किया, अब इसे दोगुना करने का लक्ष्य है
- अगले 5 वर्षों में सात नए डीपीएसयू 3,000 करोड़ रुपये और रक्षा शिपयार्ड 1,300 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करेंगे
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) की सलाना प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे. उन्होंने वर्ष 2025 को ‘सुधार वर्ष' घोषित करते हुए डीपीएसयू के लिए नई तकनीकों के विकास, निर्यात बढ़ाने और स्वदेशीकरण को गति देने पर विशेष जोर दिया था. इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश और मानव संसाधन बढ़ाने का आह्वान किया था. घोषणा के बाद सभी डीपीएसयू ने अगले 5 वर्षों के लिए अपना-अपना R&D रोडमैप तैयार कर लिया है.
अब R&D पर फोकस
पिछले दस वर्षों में 16 डीपीएसयू ने कुल 30,952 करोड़ रुपये R&D में निवेश किए हैं अब इस गति को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है और अगले 5 वर्षों में 32,766 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है. पिछले दशक में HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसे पुराने DPSUs का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रमुख योगदान रहा, लेकिन सभी डीपीएसयू में अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में समान रूप से जोर दिया जा रहा है. आयुध फैक्टरी बोर्ड के निगमीकरण से बने सात नए डीपीएसयू अगले 5 वर्षों में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगे, जबकि रक्षा शिपयार्ड 1,300 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगे.
‘स्वयम्' नामक रिपोर्ट भी होगी जारी
इस दौरान पिछले 10 वर्षों में पूरे किए गए D&D/R&D प्रोजेक्ट्स तथा आने वाले 5 वर्षों की योजना का संकलन जारी किया जाएगा. इसके साथ ही HAL की नई R&D मैनुअल भी प्रस्तुत की जाएगी, जिसका उद्देश्य R&D परियोजनाओं में लचीलापन, गति, जोखिम मूल्यांकन और संसाधन आवंटन को सुदृढ़ बनाना है. इस मौके पर रक्षा मंत्री नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित ‘स्वयम्' नामक रिपोर्ट भी जारी करेंगे. यह रिपोर्ट रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत सभी 16 डीपीएसयू की ऊर्जा दक्षता पहलों का पहला समग्र संकलन है.
शानदार रहा डीपीएसयू का प्रदर्शन
वित्त वर्ष 2024-25 में डीपीएसयू का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा. कुल कारोबार 1.08 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, जो 2023-24 की तुलना में 15.4% अधिक है. टैक्स देने के बाद लाभ (PAT) 20,021 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 19.5% की वृद्धि दर्ज की गई. विशेष रूप से, 2024-25 में डीपीएसयू के निर्यात में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 51% की वृद्धि हुई. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न डीपीएसयू को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा और कई महत्वपूर्ण एमओयू का आदान-प्रदान किया जाएगा.
