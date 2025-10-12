VIDEO: हैलो ममता दीदी, सुनाई दे रहा है... दार्जिलिंग के सांसद का बंगाल की CM पर तंज, वीडियो वायरल

- दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता ने हर घर जल योजना के तहत पानी न मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया
- सांसद ने एक सूखे नल के पास जाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को योजना की असफलता पर तंज कसा है
- राजू बिस्ता ने भूस्खलन प्रभावित दार्जिलिंग में जल आपूर्ति न होने का आरोप लगाते हुए योजना को विफल बताया है
दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दार्जिलिंग के सांसद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 'हर घर जल' योजना को लेकर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं. पहाड़ी क्षेत्र है और सांसद साहब, यहां सड़क के किनारे लगे एक नल के पास जाते हैं. यहां वह नल में बोलते हैं- हैलो ममता दीदी, सुनाई दे रहा है...? और फिर कान लगा लेते हैं, इस उम्मीद में कि सामने से कुछ आवाज आएगी.
सांसद राजू बिस्ता ने एक सूखे पानी के नल से फोन करने का नाटक किया और 'हर घर जल' योजना को लेकर कटघरे में खड़ा किया. वह वीडियो में कह रहे हैं, 'हैलो ममता दीदी, सुनाई दे रहा है? ममता दीदी, ये 'हर घर जल' का नल है. इसमें पानी नहीं है. आपको सुनाई दे रहा है? हैलो... ममता दीदी, सुनाई दे रहा है? हर घर नल है, पानी नहीं आ रहा है.'
दार्जिलिंग से हाल ही में भूस्खलन से भारी तबाही हुई थी. इसके बाद यहां अभी तक हालात पहले जैसे नहीं हुए हैं. बीजेपी सांसद राजू बिस्टा का दावा है कि भूस्खलन से तबाह हुए दार्जिलिंग क्षेत्र में एक भी नल से पानी नहीं आ रहा है. लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे में समय में भी पश्चिम बंगाल में लोगों को 'हर घर जल' केंद्रीय योजना का फायदा नहीं दिया जा रहा है.
बीजेपी सांसद के आरोप पर पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी इस तथ्य को छिपा रही है कि केंद्र ने अगस्त 2024 से इस परियोजना के लिए एक भी रुपया जारी नहीं किया है. 2024-25 के लिए कुल 10,100 करोड़ रुपये का आवंटन था और केंद्र ने 5,050 करोड़ रुपये देने का वादा किया था. 2025-26 में केंद्र ने एक रुपया भी जारी नहीं किया है.
