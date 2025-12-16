मेस्सी बंगाल विवाद क्या है और अब तक क्या हुआ? खेल मंत्री का इस्तीफा मंजूर, कार्यभार ममता संभालेंगी

- मेस्सी के कार्यक्रम में अव्यवस्था पर विवाद के बाद अरूप बिस्वास ने खेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया
- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच पूरी होने तक खेल मंत्री का कार्यभार खुद संभालने का फैसला किया है
- मुख्य सचिव मनोज पंत ने चार सदस्यीय एसआईटी गठित कर डीसीपी बिधाननगर अनीश सरकार को निलंबित कर दिया है
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मेस्सी विवाद के बाद अरूप बिस्वास को खेल मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर करने के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की जांच पूरी होने तक खेल मंत्री का कार्यभार संभालने का फैसला किया है. दरअसल, पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम के ‘‘कुप्रबंधन'' को लेकर हाल ही में हुए विवाद के मद्देनजर अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की थी.
चार सदस्यीय एसआईटी का गठन
लियोनेल मेस्सी से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ की जांच के लिए चार सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने वरिष्ठ आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों वाली चार सदस्यीय एसआईटी गठित की है. मुख्य सचिव ने बताया कि कर्तव्य में लापरवाही के लिए डीसीपी (पुलिस उपायुक्त) बिधाननगर अनीश सरकार को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि बंगाल के खेल सचिव राजेश कुमार सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और सॉल्ट लेक स्टेडियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी के नंदन की सेवाएं वापस ले ली गई हैं.
जांच समिति ने की थी सिफारिश
इससे पहले एक अधिकारी ने बताया था कि मामले की जांच कर रही समिति ने इस घटना की गहन जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने की सिफारिश की थी. अधिकारी ने बताया कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) असीम कुमार रॉय की अध्यक्षता वाली समिति ने तीन दिन के भीतर सोमवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी. समिति के एक सदस्य ने प्रारंभिक निष्कर्षों का हवाला देते हुए ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘इस घटना की गहन और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. जिम्मेदारी तय करने और चूक का पता लगाने के लिए हमने एसआईटी के गठन की सिफारिश की है.''
जांच समिति की रिपोर्ट में क्या
- यह समिति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर गठित की गई थी. समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रॉय कर रहे हैं और इसमें मुख्य सचिव मनोज पंत तथा गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती सदस्य हैं. मेस्सी के कोलकाता दौरे में 13 दिसंबर को स्टेडियम में अव्यवस्था की स्थिति पैदा होने के बाद यह समिति बनाई गई. अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के उल्लंघन, विशेषकर स्टेडियम के भीतर पानी की बोतलें ले जाने से संबंधित नियमों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. समिति के सदस्य ने कहा, ‘‘मौजूदा नियमों के अनुसार दर्शकों को स्टेडियम के भीतर पानी की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं है. फिर स्टेडियम के अंदर पानी की बोतलें कैसे उपलब्ध थीं?''
- रिपोर्ट सोमवार रात को सौंपी गई. इस बीच, न्यायमूर्ति रॉय ने मंगलवार सुबह एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘स्टेडियम के भीतर पानी की बोतलों की दुकानें लगाया जाना अत्यंत असामान्य है. स्थापित मानकों का पालन नहीं किए जाने की गहन जांच की आवश्यकता है.'' समिति ने स्टेडियम के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ विभागीय कदम उठाए जाने की भी सिफारिश की है. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘ड्यूटी पर तैनात विभिन्न एजेंसी की ओर से हुई चूकों की पहचान किए बिना जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती. उचित विभागीय कदम उठाए जाने चाहिए.'' समिति ने तोड़फोड़ की घटना की एसआईटी जांच शुरू करने और टिकट शुल्क लौटाए जाने के मुद्दे की भी जांच करने का सुझाव दिया. न्यायमूर्ति रॉय ने कहा, ‘‘तोड़फोड़ और अव्यवस्था को देखते हुए यह प्रश्न भी विचारणीय है कि दर्शकों को टिकट शुल्क लौटाया जाना चाहिए या नहीं.''
- तोड़फोड़ की घटना के बाद कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है. बिधाननगर पुलिस ने इस मामले में पांच अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है. बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘हम कार्यक्रम के आयोजन और प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके.'' स्टेडियम में जल आपूर्ति, टिकट वितरण और साजो-सामान संबंधी अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ीं विभिन्न एजेंसी के प्रतिनिधियों को भी तलब किया गया है. अधिकारी ने कहा, ‘‘आज छह लोगों को थाने बुलाया गया. मेस्सी के दौरे में किसी प्रकार की लापरवाही हुई या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की जाएगी.''
