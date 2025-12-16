मेस्सी बंगाल विवाद क्या है और अब तक क्या हुआ? खेल मंत्री का इस्तीफा मंजूर, कार्यभार ममता संभालेंगी

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मेस्सी विवाद के बाद अरूप बिस्वास को खेल मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर करने के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की जांच पूरी होने तक खेल मंत्री का कार्यभार संभालने का फैसला किया है. दरअसल, पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम के ‘‘कुप्रबंधन'' को लेकर हाल ही में हुए विवाद के मद्देनजर अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की थी.

चार सदस्यीय एसआईटी का गठन

लियोनेल मेस्सी से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ की जांच के लिए चार सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने वरिष्ठ आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों वाली चार सदस्यीय एसआईटी गठित की है. मुख्य सचिव ने बताया कि कर्तव्य में लापरवाही के लिए डीसीपी (पुलिस उपायुक्त) बिधाननगर अनीश सरकार को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि बंगाल के खेल सचिव राजेश कुमार सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और सॉल्ट लेक स्टेडियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी के नंदन की सेवाएं वापस ले ली गई हैं.

जांच समिति ने की थी सिफारिश

इससे पहले एक अधिकारी ने बताया था कि मामले की जांच कर रही समिति ने इस घटना की गहन जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने की सिफारिश की थी. अधिकारी ने बताया कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) असीम कुमार रॉय की अध्यक्षता वाली समिति ने तीन दिन के भीतर सोमवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी. समिति के एक सदस्य ने प्रारंभिक निष्कर्षों का हवाला देते हुए ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘इस घटना की गहन और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. जिम्मेदारी तय करने और चूक का पता लगाने के लिए हमने एसआईटी के गठन की सिफारिश की है.''

जांच समिति की रिपोर्ट में क्या