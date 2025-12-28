असम के कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

असम के दिग्गज कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में हैं. मौका था उनके बेटे और युवा कांग्रेस नेता तंजील हुसैन की शादी का, जहां सांसद महोदय अपने चिर-परिचित गंभीर अंदाज को छोड़ बिल्कुल अलग रंग में नजर आए. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रकीबुल हुसैन अपने बेटे की शादी की खुशी में जमकर डांस करते दिख रहे हैं.

वायरल वीडियो में रकीबुल हुसैन स्‍टेज पर नजर आ रहे हैं. उनके साथ उनकी पत्‍नी भी खड़ी है. तभी 'आपके आ जाने से...' गाना चलता है और रकीबुल हुसैन के पैर थिरकने शुरू हो जाते हैं. दूसरी ओर से उनकी पत्‍नी भी डांस शुरू कर देती हैं. दोनों करीब आते हैं, तो पूरे शादी समारोह में तालियों की आवाज गूंजने लगती है.

हालांकि, ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन को डांस करना नहीं आता है, लेकिन बेटे की शादी में तो हर बाप नाच उठता है. कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन के साथ भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है. पता चल रहा है कि रकीबुल हुसैन ने इस डांस नंबर के लिए काफी तैयारी की होगी. रकीबुल हुसैन का ये रूप देखकर हर कोई हैरान नजर आया. सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें :- अजमल को हराने वाले रकीबुल हुसैन ने जब संविधान हाथ में लेकर ली अल्लाह के नाम की शपथ