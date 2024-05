Cyclone Remal : असम में भी चक्रवात का असर, CM हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा : "एहतियात कदम उठा रहे हैं"

चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच तट से टकरा गया है और इसका भयानक असर भी देखने को मिलने लगा है. चक्रवाती तूफान रेमल के कारण 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं. इसकी वजह से कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से घरों और खेतों में भी पानी भर गया है. इसका असर असम के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है. इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक ट्वीट करते हुए चक्रवाती तूफान को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में बात की है.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "चक्रवात रेमल असम के कुछ हिस्सों में खराब मौसम ला सकता है. हम कई एहतियाती कदम उठा रहे हैं. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैयार हैं, नियंत्रण कक्ष चालू हैं और हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपना रहे हैं. सुरक्षित रहें और कृपया अपने स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करें."

Cyclone Remal can bring inclement weather in parts of Assam. We are taking several precautionary measures. NDRF & SDRF teams are on standby, control rooms are operational and we are deploying a whole of government approach to keep our citizens safe. Stay safe and please cooperate… https://t.co/2PNTJKmFUM