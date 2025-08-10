विज्ञापन
शर्म आनी चाहिए... एयर चीफ मार्शल के बयान के बाद कांग्रेस पर बरसे असम सीएम

असम के मुख्‍यमंत्री हिमंता बिस्‍वा सरमा ने कहा कि आज एयर चीफ मार्शल ने दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं, जिनसे कांग्रेस पार्टी को सचमुच शर्म आनी चाहिए. उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने भारत के नुकसान पर झूठ बोला.

असम के मुख्‍यमंत्री ने कहा कि सेना की बहादुरी को कम आंकने के लिए कांग्रेस को शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए. (फाइल)
  • असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एयर चीफ मार्शल की टिप्पणी का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा.
  • सरमा ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर पाकिस्तान के दुष्प्रचार को आगे बढ़ाया और सेना की बहादुरी को कम आंका.
  • एयर चीफ मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर में 6 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराने की पुष्टि की.
गुवाहाटी:

असम के मुख्‍यमंत्री हिमंता बिस्‍वा सरमा ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की टिप्‍पणी का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है. सीएम सरमा ने कहा कि एयर चीफ मार्शल द्वारा की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस को पाकिस्तानी बयान को आगे बढ़ाने के लिए शर्म से सिर झुका लेना चाहिए. 

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस को जानबूझकर पाकिस्तान का विमर्श आगे बढ़ाने और सेना की बहादुरी को कम आंकने के लिए शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए. 

कांग्रेस ने भारत के नुकसान पर झूठ बोला: CM सरमा 

उन्होंने कहा, ‘‘आज एयर चीफ मार्शल ने दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं, जिनसे कांग्रेस पार्टी को सचमुच शर्म आनी चाहिए.''

सरमा ने कांग्रेस नेताओं को लेकर कहा कि पहले तो उनके नेताओं ने भारत के नुकसान पर झूठ बोला, जबकि अब हमारे पास दुश्मन पर हुए हमले के परिमाणात्मक, विस्तृत और अकाट्य सबूत हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘दूसरा, उन्होंने (कांग्रेस ने) एक और पाकिस्तान जनित दुष्प्रचार अभियान चलाया जिसमें दावा किया गया कि मोदी सरकार ने हमारी सेनाओं की कार्रवाई को सीमित कर दिया था. इसका भी व्यापक रूप से खंडन किया जा चुका है.''

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने क्‍या कहा?

बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे स्मृति व्याख्यान के 16वें संस्करण के दौरान, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के छह लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराने की पुष्टि की है. उन्होंने इसे भारत द्वारा सतह से हवा में मार गिराने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताया. 

उन्होंने कहा, “ हमें उस एडब्ल्यूसी हैंगर में कम से कम एक एडब्ल्यूसी तथा कुछ एफ-16 विमानों के होने का संकेत मिला है, जिनका वहां रखरखाव किया जा रहा है. हमारे पास कम से कम पांच लड़ाकू विमानों के मारे जाने की पुष्ट जानकारी है और एक बड़ा विमान है, जो या तो विमान हो सकता है या फिर एडब्ल्यूसी (एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम), जिसे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया गया. यह वास्तव में सतह से हवा में मार करने के दौरान प्राप्त की गई सबसे बड़ी उपलब्धि है.''

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Operation Sindoor, Himanta Biswa Sarma, Congress
