चक्रवात ‘मोंथा' आंध्र प्रदेश के तट से टकरा गया है. मौसम विभाग के अनुसार, यह लैंडफॉल काकीनाडा के आसपास हुआ, जहां हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई. तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है, जबकि उत्तरी आंध्र प्रदेश में फ्लैश फ्लड्स और एक मीटर तक स्टॉर्म सर्ज की संभावना जताई गई है. इसलिए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और आपात सेवाओं को अलर्ट पर रखा है.

चक्रवात ‘मोंथा' का लैंडफॉल शुरू

चक्रवात ‘मोंथा' का लैंडफॉल शुरू हो गया है और यह प्रक्रिया अगले 3 से 4 घंटे तक जारी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, तूफान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास तट को पार कर रहा है. इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे तटीय जिलों में भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरों का खतरा बढ़ गया है. प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और आपात सेवाओं को अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं.

क्या है मोंथा चक्रवात

पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार के साथ आंध्र तट से टकरा गया है. अगले तीन घंटे यह तूफान आंध्र तट से धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा. बुधवार दोपहर में यह तूफान मछलीपट्टनम से करीब 100 किलोमीटर और काकीनाडा से 180 किलोमीटर दूर था. शाम इसमें रफ्तार पकड़ते हुए आंध्र तट को छू लिया. थाई भाषा में 'मोंथा' का मतलब सुगंधित फूल होता है. लेकिन ये कोई सुगंधित फूल नहीं बल्कि खतरनाक चक्रवात है.

क्या असर होगा

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से होता हुआ तूफान आगे बढ़ेगा. इसके असर से दक्षिण बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है. उप-हिमालयी जिलों दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार में एक या दो स्थानों पर शुक्रवार को बहुत भारी वर्षा (7 से 20 सेमी) होने का अनुमान है.

आईएमडी ने कहा कि भीषण चक्रवाती तूफान के बृहस्पतिवार तक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने के बाद धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है। इसके कारण बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मालदा, उत्तर तथा दक्षिण दिनाजपुर समेत उत्तर बंगाल के सभी जिलों में भारी बारिश (7 से 12 सेमी) होगी.