चक्रवात मोंथा के कारण कहां-कहां होगी बारिश, यहां जानें मौसम विभाग का जरूरी अपडेट

मौसम विभाग ने मछुआरों को चेतावनी दी है कि वे बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में गुरुवार तक समुद्र में न जाएं. प्रशासन को सतर्कता बरतने और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.

  • बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोंथा गंभीर तूफान बन गया है जिससे ओडिशा, आंध्र और बंगाल में भारी बारिश
  • ओडिशा सरकार ने कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर राहत कार्यों के लिए रेस्क्यू टीम तैनात
  • तमिलनाडु के बंदरगाहों को चक्रवात के कारण लोकल और डिस्टेंट वार्निंग सिग्नल जारी कर जहाजों को सावधान किया गया
भुवनेश्वर:

बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात 'मोंथा' एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया, जिससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर शुरू हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ओडिशा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और साथ ही तमिलनाडु के कई बंदरगाहों को चेतावनी दी गई है. गंभीर चक्रवाती तूफान ‘मोंथा' के कारण 31 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होगी. आईएमडी ने बुलेटिन में कहा कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में स्थित मोंथा उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके मंगलवार रात तक आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास पहुंचने की आशंका है.

ओडिशा में रेड अलर्ट, बड़े पैमाने पर राहत कार्य

ओडिशा सरकार ने मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ा, गजपति, गंजाम, नबरंगपुर, कालाहांडी और कंधमाल जिलों के निचले और भूस्खलन संभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. साथ ही राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ, ओड्राफ और फायर सर्विस की कुल 140 टीमें (5000 से अधिक कर्मी) तैनात की गई हैं. IMD के मुताबिक, इन जिलों में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश (20 सेमी से अधिक) और 80 किमी प्रति घंटा तक की तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा, नयागढ़, खोरधा, पुरी, कंधमाल, कालाहांडी और नबरंगपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.

येलो अलर्ट वाले जिले

ओडिशा के अंगुल, ढेंकनाल, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, जाजपुर, क्योंझर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, बौध, सोनपुर और बरगढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. इन क्षेत्रों में 40-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

तमिलनाडु के बंदरगाहों को चेतावनी

चक्रवात के प्रभाव को देखते हुए चेन्नई, एन्नोर और कट्टुपल्ली बंदरगाहों को लोकल वार्निंग सिग्नल नंबर 4 जारी किया गया है। वहीं, कडलूर, नागपट्टिनम, पुडुचेरी और कराईकल बंदरगाहों को डिस्टेंट वार्निंग सिग्नल नंबर 2 जारी किया गया है. मौसम विभाग ने बताया कि यह चेतावनी जहाजों और बंदरगाहों को अचानक तेज हवाओं से बचाव के लिए दी जाती है.

हवाई सेवाएं ठप

विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से 32 उड़ानें रद्द कर दी गईं. एयरपोर्ट निदेशक एन. पुरूषोत्तम ने बताया कि दो एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें रद्द की गई थीं, लेकिन मंगलवार को सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें स्थगित कर दी गईं. विजयवाड़ा एयरपोर्ट से भी 16 उड़ानें रद्द की गईं, जबकि केवल 5 उड़ानें संचालित की जा सकीं. एयरपोर्ट निदेशक लक्ष्मीकांत रेड्डी ने बताया कि एयरलाइंस ने सुरक्षा को देखते हुए उड़ानों को स्थगित करने का फैसला किया है. तिरुपति एयरपोर्ट से भी चार उड़ानें रद्द की गईं.

पश्चिम बंगाल में भी असर

चक्रवात 'मोंथा' के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में 31 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना जताई है. उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बर्दवान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों में भारी बारिश हो सकती है. उत्तर बंगाल के जिलों दार्जिलिंग, कालिमपोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार में शुक्रवार को बहुत भारी बारिश (7 से 20 सेमी) की संभावना है. मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर में भी गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश हो सकती है. कोलकाता और आसपास के जिलों हावड़ा और हुगली  में भी गरज के साथ बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

(भाषा इनपुट्स के साथ)

