चक्रवाती तूफान मोंथा का असर, केरल में भारी बारिश की वजह से 6 जिलों में ‘ऑरेंज अलर्ट’, दो की मौत

केरल के कई जिलों में सोमवार को तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया. अधिकारियों ने बताया कि अलप्पुझा जिले में तेज हवाओं के कारण अर्थुनकल तट के पास एक मछुआरे की नाव पलट जाने से उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम पॉल देवासिया है, जो अर्थुनकल का निवासी था. पुलिस के मुताबिक, वह सुबह-सुबह मछली पकड़ने गया था. हालांकि, अन्य मछुआरों ने उसे बचाकर पानी से बाहर निकाल लिया था, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई. बता दें कि चक्रवाती तूफान मोंथा का असर दिखाना शुरू हो गया है. इस चक्रवाती तूफान के कारण कई राज्यों में बारिश हो रही है.

इस बीच, अंगमाली के पास मुकनूर में आकाशीय बिजली गिरने से पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस ने मृतक की पहचान कोखन मिस्त्री (45) के रूप में की है, जो एक कारखाने में काम करता था. उसने बताया कि मिस्त्री की सुबह करीब 8:15 बजे मुकनूर स्थित उसके किराए के घर पर आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई.

त्रिशूर जिले के शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कोझिकोड, कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, त्रिशूर और एर्नाकुलम जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है और वहां 24 घंटों के भीतर 115.6 मिमी से 204 मिमी बारिश होने की आशंका जताई है. भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ने मंगलवार को त्रिशूर जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा की.

कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, पलक्कड़, वायनाड और मलप्पुरम जिलों के लिए ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है, जहां 64.5-115.5 मिमी बारिश होने का अनुमान है. आईएमडी ने राज्य के सभी जिलों में तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है.

अधिकारियों ने बताया कि सुबह से ही उत्तरी जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे कोझिकोड शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव हो गया और केएसआरटीसी (केरल राज्य सड़क परिवहन निगम) बस अड्डे के पास कई दुकानों में पानी घुस गया. मलप्पुरम और कन्नूर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी भारी बारिश दर्ज की गई तथा तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलीं. अधिकारियों ने बताया कि एर्णाकुलम और अलप्पुझा सहित मध्य केरल के जिलों में भी सुबह तेज बारिश हुई.

भारी बारिश के कारण पेरुम्बवूर के पास अलुवा-मुन्नार सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और अधिकारियों को क्षेत्र में यातायात प्रतिबंध लागू करना पड़ा. आईएमडी ने मंगलवार को भी तेजी बारिश की आशंका जताई है. खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.