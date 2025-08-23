विज्ञापन
"शादी में ज़रूर आइए…." व्हाट्सएप पर शादी का इनविटेशन कार्ड कर देगा बैंक खाता खाली, जानें पूरा मामला

चूना लगने के बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस मामले की जांच में लग गई है. साइबर सेल विभाग भी मामले की जांच कर रहा है. इस मामले जो पीड़ित हैं उनमें से एक ज़िला परिषद के कर्मचारी है.

“शादी में ज़रूर आइए….” व्हाट्सएप पर शादी का इनविटेशन कार्ड कर देगा बैंक खाता खाली, जानें पूरा मामला
व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो लोगों को बनाया शिकार
  • महाराष्ट्र के हिंगोली में व्हाट्सएप पर शादी का मैसेज भेजकर दो लोगों से ठगी की गई.
  • पीड़ितों में एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल है. जिसने इस धोखाधड़ी के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.
  • हिंगोली पुलिस और साइबर सेल विभाग इस मामले की जांच कर रहा है.
मुंबई:

“शादी में ज़रूर आइए…” अगर किसी अनजान नंबर से आपको व्हाट्सएप पर ये मैसेज आए तो ज्यादा खुश मत होना और भूलकर भी शादी के कार्ड की फाइल पर क्लिक मत कर देना. आजकल लोगों से ठगी का एक नया स्कैम सामने आया है. इस स्कैम के तहत दो लोगों को 1 लाख 91 हज़ार रुपये की चपत लग चुकी है. मामला महाराष्ट्र का है. पीड़ितों में एक सरकारी कर्मचारी है. 

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस संबंध में हिंगोली शहर पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और साइबर सेल विभाग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है. बताया जा रहा है कि पीड़ितों के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था. जिसमें शादी की एपीके फ़ाइल आई थी. साथ ही एक मैसेज में लिखा गया था कि “शादी में ज़रूर आइए…” प्रेम वह मास्टर Key है जो खुशियों के द्वार खोल देती है.

एपीके फ़ाइल खोलते ही इन दोनों के खातों से एक लाख 91 हज़ार रुपये गायब हो गए. साइबर चोरों ने बेहद ही नए तरीके से दो लोगों के खातों से यह रकम उड़ा ली. चूना लगने के बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस मामले की जांच में लग गई है. साइबर सेल विभाग भी मामले की जांच कर रहा है. इस मामले में जो पीड़ित हैं उनमें से एक ज़िला परिषद के कर्मचारी है.

