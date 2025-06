वीडियो वायरल होते ही बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर के पैरों में गिर कर मांगी कपल ने माफी 

रविवार को बेंगलुरु में एक महिला को ऑटो-रिक्शा चालक पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. महिला का नाम पंखुड़ी मिश्रा को ड्राइवर लोकेश को चप्पल से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया. यह घटना शनिवार को हुई जब पंखुड़ी अपने पति के साथ एक टू-व्‍हीलर पर थीं और कहीं जा रही थीं. अब पंखुड़ी एक नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में पंखुड़ी ने ऑटो ड्राइवर से माफी मांगी है और कहा है वह प्रेगनेंट हैं इसलिए थोड़ा डर गई थीं. पंखुड़ी फिलहाल थाने से जमानत पर रिहा हैं.

शनिवार को पंखुड़ी ने दावा किया कि लोकेश ने उसके पैर को कुचल दिया जबकि ड्राइवर ने इस आरोप से इनकार किया. उसने लोकेश पर तब हमला किया जब ड्राइवर ने बहस के दौरान घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. पंखुड़ी ड्राइवर से हिंदी में कह रही थीं, 'वीडियो बनाएगा? चल बना वीडियो?' साथ ही वह बार-बार उसे चप्पल से पीट रही है. इसके बाद उसे किसी को फोन करते हुए देखा गया, जिसमें उसने कहा कि ड्राइवर 'बदतमीजी' कर रहा है. उसने फोन कॉल के दौरान कहा, 'उसने पहले मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ा दी और अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है.'

घटना के बाद कपल का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उन्‍हें ऑटो ड्राइवर से माफी मांगते हुए देखा गया. पंखुड़ी ने ड्राइवर से कहा कि उसे लगा कि ऑटो-रिक्शा उसे टक्कर मारने वाला था जिसके कारण उसे अजन्मे बच्चे की चिंता और गर्भपात के डर लगा और उसने इस तरह से प्रतिक्रिया दी. उसने स्वीकार किया कि उसका रिएक्‍शन गलत था और बहुत ज्‍यादा था. बिहार की रहने वाली पंखुड़ी ने अपने व्‍यवहार के लिए माफी मांगी है. साथ ही व्यक्तिगत तौर पर ऑटो ड्राइवर से मुलाकात भी की. पंखुड़ी ने ऑटो ड्राइवर लोकेश के पैर भी छुए और उन्‍हें हुई परेशानी और अपमान के लिए माफी मांगी. ऑटो चालक ने भी पंखुड़ी की माफी को स्‍वीकार कर लिया और उन्‍हें माफ कर दिया.

