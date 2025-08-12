कांस्टीट्यूशन क्लब में चुनाव आज, बीजेपी के दो दिग्गजों के बीच कड़ा मुकाबला

दिल्ली के प्रतिष्ठित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए आज चुनाव होने वाले है. यह चुनाव बीजेपी के दो उम्मीदवारों - सांसद राजीव प्रताप रूडी और पूर्व सांसद संजीव बालियान के बीच होने वाले है. बता दें कि पिछले 25 साल से राजीव प्रताप रूडी ही इस क्लब के सचिव रहे हैं और यहां बहुत काम भी किया है. जिसने कांस्टीट्यूशन क्लब की सूरत ही बदल दी है.

यहां आपको बता दें कि कांस्टीट्यूशन क्लब के मुखिया लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं मगर सचिव का पद काफी महत्वपूर्ण होता है.

कौन होते हैं कांस्टीट्यूशन क्लब के वोटर?

कांस्टीट्यूशन क्लब के 1200 सदस्य हैं. जो सांसद और पूर्व सांसद ही होते हैं और जहां तक वोटिंग की बात है करीब 100 लोग ही वोट डालने आते हैं. मगर इस बार जितनी सरगर्मी दिख रही है लगता है इस बार वोटिंग का आंकड़ा 500 के पार जाएगा.

पहले सिर्फ 3 ही बार हुआ है कांस्टीट्यूशन क्लब में चुनाव

कांस्टीट्यूशन क्लब के इतिहास में अभी तक कम ही चुनाव हुए हैं. इस बार होने वाला चुनाव चौथा चुनाव है. इससे पहले 2009, 2014, 2019 में चुनाव हुए थे. इस बार भी खेल, संस्कृति और कोषाध्यक्ष के सचिव के लिए चुनाव नहीं हुए. खेल सचिव के लिए राजीव शुक्ला, संस्कृति सचिव के लिए टी शिवा और कोषाध्यक्ष के लिए जितेंद्र रेड्डी निर्विरोध चुने गए हैं.

आज के चुनाव पर टिकीं सबकी निगाहें

सबकी निगाहें 12 अगस्त को होने वाली वोटिंग पर है कि बीजेपी के सांसद रूडी और बलियान में से किसे चुनते हैं और कौन-कौन वोट करने आता है.