परिसीमन विधेयक पर संसद में होने वाली अहम चर्चा और संभावित वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस सांसद के सुधाकरन को दुबई के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब वह सोमवार सुबह दिल्ली पहुंचकर संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के कन्नूर से सांसद के सुधाकरन को रविवार शाम दुबई के एक अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. इससे कुछ घंटे पहले उनके परिवार ने आरोप लगाया था कि अस्पताल उनकी छुट्टी में देरी कर रहा है. इसके कारण वह दिल्ली नहीं लौट पा रहे थे. परिवार का कहना था कि इस वजह से संसद के मौजूदा सत्र में उनकी मौजूदगी प्रभावित हो सकती थी.

हालांकि देर शाम स्थिति साफ हो गई और सुधाकरन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई. कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, उन्होंने रविवार रात करीब 9:30 बजे दुबई से दिल्ली के लिए उड़ान पकड़ी. उनके सोमवार सुबह दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है.

कांग्रेस के लिए बेहद अहम

पार्टी सूत्रों का कहना है कि संसद में सोमवार को पेश होने वाले परिसीमन विधेयक को देखते हुए कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए हर सांसद की मौजूदगी बेहद अहम मानी जा रही है. इसी वजह से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने हाल ही में सुधाकरन से जल्द भारत लौटने को कहा था.

कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद के भीतर विपक्ष की संख्या और उपस्थिति दोनों महत्वपूर्ण रहेंगी. ऐसे में सुधाकरन का समय रहते दिल्ली पहुंचना पार्टी के लिए राहत भरी खबर माना जा रहा है.

कन्नूर से लोकसभा सांसद सुधाकरन पिछले कुछ समय से दुबई में चिकित्सा संबंधी कारणों से मौजूद थे. उनकी तबीयत को लेकर पार्टी लगातार निगरानी में थी. रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब उनके संसद पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है.

सोमवार को संसद में परिसीमन विधेयक पेश होने की संभावना के बीच राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हैं. कांग्रेस समेत INDIA गठबंधन की नजर इस बात पर है कि उसके सभी सांसद सदन में मौजूद रहें, ताकि इस अहम सियासी मसले पर विपक्ष अपनी एकजुटता दिखा सके.

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