कर्नाटक पर कांग्रेस की फिर बैठक, मैसूर एयरपोर्ट पर राहुल से सिद्धारमैया और डीके की क्या हुई बात?

कर्नाटक में ढाई-ढाई साल के सत्ता साझेदारी समझौते को लेकर लंबे समय से खींचतान मची है. इस खींचतान में एक तरह सीएम सिद्धारमैया हैं तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार. दोनों नेता खुलकर इस मुद्दे पर बोलने से बचते रहे हैं. लेकिन दोनों गुट के दूसरे नेता बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक की राजनीति की गरमाया है. पिछले साल नवंबर, दिसंबर में जमकर चली रस्साकसी के बाद मंगलवार को यह मुद्दा फिर तब उठा जब मैसूर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार से मुलाकात हुई.

राहुल की सिद्धारमैया और डीके से हुई बातचीत का वीडियो वायरल

दरअसल मंगलवार को तमिलनाडु जाते समय मैसूर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुलाकात की. टारमैक पर औपचारिक स्वागत के बाद राहुल गांधी ने कुछ देर दोनों नेताओं से अलग से बात की. राहुल के साथ सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार की बातचीत के वक्त का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग तरह–तरह के सियासी कयास लगा रहे हैं.



डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा

NDTV को उच्च सूत्रों से इस बातचीत की जानकारी मिली है. सूत्रों के मुताबिक डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात का समय मांगा. जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से बात कर इस बारे में बतायेंगे. इससे पहले पिछले साल अगस्त में डीके शिवकुमार की राहुल गांधी से मुलाक़ात हुई थी. कर्नाटक सीएम की कुर्सी पर नज़र गड़ाए डीके शिवकुमार काफ़ी समय से राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे हैं.

वहीं, सीएम सिद्धरामैया ने राहुल गांधी को मनरेगा की जगह लेने वाले वीबी जीरामजी क़ानून के ख़िलाफ़ कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी दी. इससे पहले नवंबर के महीने में सिद्धारमैया दिल्ली में राहुल गांधी से मिले थे.

जनवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में होगी बैठक

इस बातचीत से अलग कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेतृत्व द्वारा कर्नाटक को लेकर जनवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में बैठक बुलाई जाएगी. इसमें खरगे और राहुल गांधी के साथ सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे.

दरअसल 16 जनवरी से कांग्रेस आलाकमान ने एक–एक कर सभी राज्यों की बैठक बुलाई है. इसी कड़ी में 22 जनवरी के आसपास कर्नाटक की बैठक हो सकती है. सूत्रों का मनाना है कि इस दौरान कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.

दोनों नेताओं की अहमियत के बीच संतुलन बनाने की कवायद

मुख्यमंत्री सिद्धारामैया मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं. तो वहीं, डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं. दोनों नेताओं की अहमियत के बीच संतुलन बिठाने के चक्कर में कांग्रेस आलाकमान न तो राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर फैसला ले पा रहा है ना ही मौजूदा सीएम के कैबिनेट में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा रहा है. देखना होगा कि जनवरी में होने वाली बैठक में कोई बीच का रास्ता निकल पता है या नहीं!



यह भी पढ़ें - कर्नाटक में सिद्धारमैया या शिवकुमार! 4 नेता और 2 घंटे चला मंथन, समझिए कांग्रेस की उलझन