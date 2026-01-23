विज्ञापन
पहले लौटाया, फिर वापस बुलाया... खरगे के घर में पप्पू यादव को आखिर मिल ही गई एंट्री

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर हो रही बैठक में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पहले एंट्री नहीं मिली थी लेकिन अब उन्हें मिल गई है. खरगे के घर पर बिहार कांग्रेस के नेताओं की एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें शामिल होने के लिए पप्पू यादव पहुंचे थे।

पप्पू यादव.
नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिल्ली स्थित घर पर शुक्रवार को बड़ी बैठक हो रही है. इस बैठक में शामिल होने के लिए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे थे लेकिन पहले तो उन्हें गेट से ही लौटा दिया गया. हालांकि, कुछ देर बाद उन्हें वापस बुला लिया गया.

दरअसल, खरगे के घर पर बिहार कांग्रेस के नेताओं की हाईकमान के साथ मीटिंग हो रही है. इसी मीटिंग में शामिल होने के लिए पप्पू यादव भी पहुंचे थे लेकिन खरगे के घर में उन्हें एंट्री नहीं मिली थी.

बताया जा रहा है कि लिस्ट में पप्पू यादव का नाम नहीं था, जिस कारण उन्हें एंट्री नहीं दी गई. दरअसल, खरगे के घर के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड के पास नेताओं के नाम की जो लिस्ट थी, उसमें पप्पू यादव का नाम नहीं था. इसलिए उन्हें घर में एंट्री नहीं मिली और उन्हें वापस लौटना पड़ा. फिर थोड़ी देर बाद पप्पू यादव को वापस बुला लिया गया. अब वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं.

इस दौरान थोड़ा ड्रामा भी देखने को मिला. दरअसल, पप्पू यादव पहले अपनी गाड़ी में बैठकर अंदर गए और उतरकर गाड़ी बाहर भेज दी. थोड़ी ही देर बाद गाड़ी अंदर आई और उसमें पप्पू यादव बैठकर निकल गए. बताया जा रहा है कि सुरक्षाकर्मियों के पास जो लिस्ट है, उसमें 18 नेताओं का नाम है लेकिन पप्पू यादव का नाम नहीं था.

बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ कांग्रेस हाईकमान की ये बैठक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के लगभग तीन महीने बाद हो रही है. अक्टूबर-नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी. कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई थी. कांग्रेस ने आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था लेकिन महागठबंधन 40 सीट भी नहीं जीत पाया था. इस चुनाव में 89 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. नीतीश कुमार की जेडीयू ने 85 सीटों पर जीत हासिल की थी. 

