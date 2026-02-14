मुझे तो लग रहा था मेरा काम तमाम कर दिया जाएगा...जेल से बाहर आने पर NDTV से बातचीत में पप्पू यादव

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी का दौर उनके जमानत पर रिहा होने के बाद भी नहीं थमा है. पप्पू यादव ने जेल से निकलने के साथ ही आरोप लगाया कि पटना, दिल्ली और पूर्णिया के नेता उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं. इस बीच पप्पू यादव ने एनडीटीवी संग एक्सक्लूसिव बातचीत की और कई बड़े दावे किए.

24 घंटों तक पानी नहीं दिया, मुझे लगा कि...

पप्पू यादव ने कहा कि मुझे जेल के जिस कमरे में रखा गया था, उसमें कैसे कोई रह सकता था. 24 घंटों तक पानी नहीं दिया गया. सबसे ज़्यादा डर तो मुझे अस्पताल में लग रहा था. मुझे लग रहा था कि वहीं सुपरिटेंडेंट के साथ मिलकर मेरा काम तमाम कर दिया जाएगा. मेरी हालत ये थी कि मैं सात दिन सो नहीं पाया, अभी मेरी तबियत ठीक नहीं है. अब मैं पूरा चेक अप करवाऊंगा.

मैं कोई भगोड़ा हूं क्या?

इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि मैं उन सभी नेताओं का नाम सामने लाऊंगा. जिन्होंने एक महीने में मेरे खिलाफ साजिश रची. आधी रात को सादे कपड़े में मेरे घर पहुंच गए, मैं कोई भगोड़ा हूं क्या? मैं स्पीकर से मिलूंगा और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दूंगा. खेमका मामले में गलत एनकाउंटर किया गया, मेरे पास गवाह आ गए हैं. सच बोलने से डर तो लगेगा अब लेकिन मेरी लड़ाई जारी रहेगी.