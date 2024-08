ये मुझे धमका रही हैं...कश्मीर की युवतियों के सामने राहुल गांधी ने किए कई खुलासे   

Jammu Kashmir election 2024 : जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है. सभी दल अपनी-अपनी रणनीति पर काम करने लगे हैं. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) खुद भी जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हैं. नेशनल काफ्रेंस से कांग्रेस के गठबंधन के समय भी राहुल गांधी मौजूद रहे और अब उनका कश्मीर की युवतियों से बात करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में राहुल गांधी ने अपने जीवन के कई खुलासे किए हैं. साथ ही अपनी शादी के बारे में भी बात की.

राहुल गांधी से युवतियों ने जब पूछा कि उन्हें कश्मीर में सबसे अच्छा क्या लगता है तो उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोगों से जो उनका जुड़ाव है, वो उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. साथ ही कश्मीर के वातावरण और सुंदरता की भी उन्होंने तारीफ की. राहुल गांधी ने कहा, "कश्मीर में लोगों से मेरा जो रिलेशन है, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है. यहां के लोगों की जिंदगी बहुत टफ है. अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं तो मुझे खुशी होगी.

एक युवती ने जब राहुल गांधी को बताया कि वो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रही है तो राहुल गांधी ने कहा कि जो कुछ भी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, राजनीति उससे एकदम अलग है. ये दूसरी दुनिया है. इंटरनेशनल स्टडी की पढ़ाई भी ऐसी ही है. इस पढ़ाई का सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं होता. फिर राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने कहां-कहां से पढ़ाई की है. जब एक युवती ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वे बचपन से ही राजनीति में आना चाहते थे तो राहुल गांधी ने कहा कि पापा की डेथ तक तो राजनीति में नहीं आना चाहता था. उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं राजनीति में आऊं. कुछ भी बदलने के लिए आपको खुद ही आगे आना होता है.

राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं जो कुछ भी करता हूं, उसी को दिलचस्प बनाने की कोशिश करता हूं. जैसे राजनीति कर रहा हूं तो युवाओं से मिल लेता हूं और ये दिलचस्प हो जाता है. इसके बाद एक युवती ने देश की वर्तमान राजनीति की हालत पर बात की तो राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ मुझे सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह किसी की नहीं सुनते. दूसरा मुझे हर उस इंसान से समस्या है, जिसे हर बात पर लगता है कि वही सही है. ऐसे इंसान को अगर हर कोई भी बताए कि वह गलत है तो भी वह कहेगा कि वह सही है. अगर आप यह मानने लगें कि आप ईश्वर हैं, और एक दिन आपको पता चले कि आप भगवान नहीं इंसान हैं तो आपको समस्या होगी. पिछले 3-4 सालों में विपक्ष ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है. अब देश में इस तरह की राजनीति अंत के करीब है.

