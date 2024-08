VIDEO : जब श्रीनगर में छात्रा ने राहुल गांधी से पूछा शादी कब कर रहे हैं? जानिए क्या दिया जवाब

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कब शादी करेंगे ये सवाल बार-बार घूमकर सालों से उनके पास आता रहा है. इस बार यह सवाल उनसे श्रीनगर में छात्राओं ने पूछा. राहुल गांधी अपनी ट्रेडमार्क सफेद टी-शर्ट पहने श्रीनगर पहुंचे थे. कश्मीर में छात्राओं ने उनके साथ राजनीति, शिक्षा, रोजगार के साथ-साथ उनकी शादी से जुड़े मुद्दे पर बात की. एक छात्रा ने कांग्रेस नेता से पूछा, आप शादी के बारे में क्या सोचते हैं? जवाब में 54 वर्षीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने 20-30 वर्षों तक उस दबाव को झेला है. लेकिन यह अच्छी बात है. इस बीच एक अन्य छात्रा ने सवाल किया कि क्या आप शादी करने की योजना बना रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि हां, हां. लेकिन मतलब है कि मैंने ऐसी कोई योजना नहीं बनायी है. छात्राओं ने कहा कि प्लीज आप शादी कर लें और उस कार्यक्रम में हमलोगों को भी आमंत्रित करें.

The women of Kashmir have strength, resilience, wisdom and a whole lot to say.



But are we giving them a chance for their voices to be heard? pic.twitter.com/11Te8MM5fH