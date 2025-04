मणिशंकर अय्यर के बयान पर घमासान, भाजपा बोली- 'आतंकवादी तंत्र को बचा रही कांग्रेस'

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत-पाकिस्तान में चल रही तनातनी के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को लेकर राजनीति गरमा गई है. मणिशंकर अय्यर ने इस हमले को लेकर भारत-पाकिस्तान विभाजन का जिक्र किया था. जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर ‘आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र' को बचाने और ‘पाकिस्तान के प्रति प्रेम' दिखाने का आरोप लगाया है. मालूम हो कि पहलगाम हमले में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.



मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, जो छिड़ा विवाद



कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने शनिवार को नई दिल्ली में पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान कहा था कि क्या 22 अप्रैल को बैसरन के हरे-भरे पर्यटक स्थल पर हुआ आतंकवादी हमला ‘विभाजन के अनसुलझे सवालों' का नतीजा था.

अय्यर की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कांग्रेस का तुष्टीकरण पहलगाम आतंकी हमले पर भी जारी है! रॉबर्ट वाद्रा और सिद्धरमैया के बाद अब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान और आतंकवादियों को दोष देने से इनकार कर रहे हैं!''

भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा, ‘‘26/11 के हमले के बाद से कांग्रेस में कुछ भी नहीं बदला है, वह अब भी आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कर रही है, अब भी पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखा रही है.''

कांग्रेस की ओर से सिद्धरमैया ने भी दिया है बयान



इससे पहले सिद्धरमैया ने ‘युद्ध के पक्ष में नहीं' होने का बयान दिया था और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने यह राय जाहिर की थी कि पहलगाम में गैर-मुसलमानों पर हमला किया गया क्योंकि आतंकवादियों को लगता है कि देश में मुसलमानों के साथ ‘दुर्व्यवहार' किया जा रहा है. हालांकि, रॉबर्ट वाड्रा ने आतंकी हमले की निंदा की थी, लेकिन उन्हें सभी तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा.

Delhi: BJP National Spokesperson Pradeep Bhandari says, "The Congress party is playing a good cop, bad cop game. The truth is that Congress leaders are hesitant to blame Pakistan and its handlers for the terrorist conspiracy, in an attempt to appease their vote bank. On one hand,… pic.twitter.com/SdCHyJbHa1