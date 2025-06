कर्नाटक के आम किसानों को मुआवजे के ऐलान पर प्रल्हाद जोशी ने जताई खुशी, PM मोदी और शिवराज सिंह को दिया धन्यवाद

केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आम किसानों के लिए 'मूल्य कमी भुगतान योजना' (पीडीपीएस) के तहत मुआवजे की घोषणा की है, जो आम की कीमतों में गिरावट के कारण संकट में हैं. ये राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से दी जाएगी. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने खुशी जताई है. उन्होंने कृषि मंत्री को लिखे पत्र पर सकारात्मक जवाब के लिए शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया.

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मेरे अनुरोध पर कार्रवाई करने और कर्नाटक में आम किसानों के लिए उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करने के लिए माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हार्दिक आभार. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के साथ-साथ आपके सक्रिय प्रयास हमारे किसानों के कल्याण के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं. आपका समर्थन इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हमारे किसानों की मदद करने में बहुत मददगार साबित होगा."

