दिल्ली मेट्रो ने बढ़ाया स्वदेशी कदम, अब इस एप पर मिलेगी पूरी जानकारी 

भारत ने स्वदेशी तकनीक अपनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने स्वदेशी मैपिंग कंपनी Mappls MapmyIndia के साथ एक समझौता (MOU) किया है, जिसके तहत अब दिल्ली मेट्रो से जुड़ी सभी जानकारी मैप्पल्स ऊभोक्ताओं को एक ही जगह मिल जाएगी.

स्मार्ट और आसान होगी मेट्रो की यात्रा

मैप्पल्स, एक स्वदेशी नेविगेशन प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल 3:50 करोड़ से ज्यादा लोग करते हैं. डीएमआरसी और मैप्पल्स के बीच करार होने के बाद एप के उपयोगकर्ता दिल्ली मेट्रो से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. समझौते के तहत यात्रियों को नजदीकी मेट्रो स्टेशन, रूट और लाइन बदलने की जानकारी, किराया, ट्रेन की आवृत्ति और यात्रा का अनुमानित समय की जानकारी मिल सकेगी. डीएमआरसी के अनुसार, साझेदारी से दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो यात्रा और सुविधाजनक, स्मार्ट और समय बचाने वाली बनेगी.

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने कहा, “Mappls ऐप में मेट्रो डेटा जोड़ने से यात्रियों को यात्रा की बेहतर योजना बनाने, आसानी से दिशा जानने और समय बचाने में मदद मिलेगी. यह कदम NCR में एक स्मार्ट और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम है.”

मैप माय इंडिया के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक राकेश वर्मा ने कहा, “जल्द ही DMRC का डेटा मैप्पल्स ऐप की मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट सुविधा में शामिल होगा, जिससे दिल्ली-एनसीआर में यात्रा और भी आसान होगी. यह समझौता भारतीय रेलवे और मैप्पल्स के बीच हुए हालिया समझौते का अगला कदम है. हम ‘आत्मनिर्भर विकसित भारत' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वदेशी, विश्वस्तरीय तकनीक देने का वादा करते हैं.”

सीधे रिपोर्ट भेजने से रियल टाइम अलर्ट तक की मिलेगी सुविधा

यह पहल न केवल यात्रियों की मदद करेगी, बल्कि नागरिकों को अतिरिक्त सुविधा भी देगी जैसे वो आसपास के सरकारी कार्यालय को ढूंढ सकेंगे. साथ ही ट्रैफिक, दुर्घटनाओं, पार्किंग की दिक्कत या पानी भरने जैसी समस्याओं की तुरंत रिपोर्ट भेज सकेंगे. इसके अलावा ट्रैफिक और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी रीयल-टाइम पर मिलेगी. इसका लाभ ये होगा कि इन जानकारियों को तुरंत संबंधित विभागों तक भेजा जाएगा जिससे तेज कार्रवाई के साथ बेहतर यातायात प्रबंधन हो सकेगा.