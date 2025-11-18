'आधे कपड़े पहनकर आओ, मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं...', प्रोफेसर ससुर करता था भद्दे कमेंट, महिला ने दर्ज कराया केस

कर्नाटक के नेलमंगला में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. रिटायर्ड DySP की बेटी ने अपने पति डॉ. गोवर्धन और ससुर प्रोफेसर नगराजू पर दहेज उत्पीड़न, यौन टिप्पणी और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता अनीता की शादी 2 नवंबर 2023 को हुई थी. उसके पिता ने शादी में करीब 25 लाख रुपये-सोना, चांदी और अन्य खर्चों पर खर्च किए थे. लेकिन अनीता का आरोप है कि शादी के महज 15 दिन बाद ही उसके पति ने उसकी मायके की संपत्ति और रेंटल इनकम में हिस्सेदारी की मांग शुरू कर दी. पति का कथित दबाव था कि वह अपनी पिता की संपत्ति से पैसा लेकर आए ताकि वह नौकरी छोड़कर नर्सिंग होम खोल सके.

सबसे गंभीर आरोप ससुर पर लगे हैं. FIR के अनुसार, प्रो. नगराजू न सिर्फ अश्लील टिप्पणियां करते थे, बल्कि शारीरिक रूप से भी उसे परेशान करते थे.

ससुर करता था विवादित कमेंट

अनीता ने अपनी शिकायत में ससुर पर यौन टिप्पणी के आरोप लगाए. अनीता ने बताया कि उनके ससुर उनपर गलत टिप्पणियां करते थे. जैसे, 'शादी को इतने महीने हो गए, कोई गुड न्यूज़ क्यों नहीं?', 'मेरा बेटा तुम्हारे साथ संबंध बना भी रहा है या नहीं? नहीं तो मैं ही आ जाता हूं.' इसके अलावा अनीता ने कहा कि ससुर ने मुझसे ये तक कहा, 'मॉर्डन लड़कियों की तरह आधे कपड़े पहनकर मेरे सामने आया करो.'

'घर की बात है, एडजस्ट करो'

अनीता का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया, तो पति और सास ने उल्टा उसे ही समझाया कि 'घर की बात है, एडजस्ट करो.'

पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत

लगातार बढ़ते मानसिक, आर्थिक और यौन उत्पीड़न से तंग आकर अनीता ने नेलमंगला पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने पति, ससुर और सास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच जारी है.