समाज का अभिशाप, कानून नाकाफी...दहेज कुप्रथा पर सख्त निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि दहेज प्रथा का उन्मूलन एक अत्यावश्यक संवैधानिक और सामाजिक आवश्यकता है. साथ ही रेखांकित किया कि मौजूदा कानून ‘अप्रभावी' और ‘दुरुपयोग' दोनों से ग्रस्त हैं, और यह बुराई अब भी व्यापक रूप से प्रचलित है. कोर्ट ने दहेज को समाज में गहरी जड़ें जमाए एक अभिशाप बताते हुए इसके उन्मूलन के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए है. अदालत ने कहा कि केवल कानून पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव जरूरी है. भावी पीढ़ी को विवाह में समानता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है.

मामले की पृष्ठभूमि

यह निर्देश उस मामले में आया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज मृत्यु और क्रूरता के आरोप में बरी कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि महज 20 वर्ष की एक युवती को इसलिए जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसके माता-पिता दहेज की मांगें पूरी नहीं कर सके. पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि एक जवान लड़की, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल थी, उसे दुनिया से एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक मौत के ज़रिए भेज दिया गया.

उसका यह दुखद अंत सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसके माता-पिता के पास शादी में उसके ससुराल वालों की ज़रूरतों या लालच को पूरा करने के लिए पैसे और साधन नहीं थे. एक कलर टीवी, एक मोटरसाइकिल और 15,000 रुपये, बस इतनी ही उसकी कीमत समझी गई.

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश

मामले का विवरण

नासरीन की शादी अजमल बेग से हुई थी. आरोप था कि शादी के बाद पति और उसके परिवार ने रंगीन टीवी, मोटरसाइकिल और ₹15,000 की लगातार मांग की. वर्ष 2001 में नासरीन पर केरोसिन डालकर उसे जला दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. ट्रायल कोर्ट ने पति और सास को IPC की धारा 304-B, 498-A और दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2003 में दोनों को बरी कर दिया.

राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए पति को उम्रकैद की सजा बहाल की. 94 वर्ष की सास को वृद्धावस्था के कारण जेल भेजने से छूट दी गई. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दहेज की मांग शादी से पहले हो या बाद में कानून में कोई भेद नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की प्रति सभी हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजने का निर्देश दिया. मामले में अनुपालन रिपोर्ट चार सप्ताह बाद दाखिल की जाएगी.