देश में अगले दो दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है और मौसम विभाग (आईएमडी) की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है. मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार 10 नवंबर से 12 नवंबर तक देश के कई भागों में सर्दी बढ़ेगी और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है. वहीं देश के कुछ हिस्‍सों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है. राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में तापमान तेजी से गिर रहा है और आने वाले 24 घंटों में इसमें और गिरावट की आशंका है.

दिल्‍ली में लगातार गिर रहा तापमान

आईएमडी के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है जबकि अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 से 28 डिग्री सेल्सियस और 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम यानी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है. आईएमडी ने मंगलवार यानी 11 नवंबर को सुबह के समय धुंध/हल्का कोहरा छाए रहने के साथ आसमान साफ रहने की आशंका जताई है.

मंगलवार को चलेगी तेज हवा

राष्‍ट्रीय राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-2 से -3 डिग्री सेल्सियस) और अलग-अलग स्थानों पर सामान्य से काफी कम (-3 से -4 डिग्री सेल्सियस) रहा और अधिकतम तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस तक कम रहेगा. सुबह के समय मुख्य सतही हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है. दोपहर में हवा की गति धीरे-धीरे बढ़कर उत्तर-पश्चिम दिशा से 20 किमी प्रति घंटे तक हो जाएगी. शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 किमी प्रति घंटे से कम हो जाएगी.

तेजी से गिरेगा तापमान

आईएमडी के सोमवार को आए बुलेटिन में कहा गया है कि 10 से 12 नवंबर तक हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्‍ली में शीत लहर की स्थितियां होंगी. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 10 से 12 नवंबर, पूर्वी मध्‍य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10 से 14 नवंबर, पश्चिमी मध्‍य प्रदेश में 13 और 14 नवंबर को, विदर्भ में 12 और 13 नवंबर को शीत लहर कर स्थितियां होंगी. इसके अलावा झारखंड और ओडिशा में 11 और 12 नवंबर को ठंड बढ़ने की आशंका जताई गई है.

ऑरेंज से लेकर येलो अलर्ट

पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीत लहर से लेकर गंभीर शीत लहर की स्थिति बनी रही है. साथ ही हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीत लहर की स्थितियां हैं. मौसम विभाग की तरफ से पूर्वी मध्‍य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि पश्चिमी मध्‍य प्रदेश के लिए आईएमडी ने शीत लहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

नागरिकों को किया अलर्ट

मौसम विभाग ने कहा है कि इन राज्‍यों में शीत लहर की स्थितियां गंभीर हो सकती हैं और ऐसे में नागरिकों को सचेत रहने की सलाह भी दी गई है. पूर्वी राजस्‍थान में भी शीत लहर की आशंका है. आईएमडी के अनुसार तापमान में भी तेजी से गिरावट होने की आशंका है. चंडीगढ़ के आदमपुर में तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है. पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. इसी तरह से उत्तर पश्चिम भारत में भी अगले चार से पांच दिनों में न्‍यूनतम तापमान में कोई अहम बदलाव नहीं होगा.

आईएमडी ने दक्षिण के राज्‍यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने कहा है कि 12 ओर 13 नवंबर को तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका है. जबकि केरल और माहे में 10 और 11 नवंबर को और 10 नवंबर को लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है.



