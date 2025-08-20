उसने एकदम से थप्पड़ मार दिया...सीएम रेखा गुप्ता पर कैसे हुआ हमला चश्मदीद ने बताया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को उस समय हमला हो गया जब वह अपने सिविल लाइंस स्थित आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं. घटना ने न केवल राजनीतिक गलियारों को हिलाकर रख दिया है बल्कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह घटना उस समय हुई जब कई लोग वहां मौजूद थे. चश्मदीदों ने बताया कि किस तरह से हमलावर ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया.

उसने अचानक थप्पड़ जड़ दिया...

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी शख्स पहले मुख्यमंत्री से अपनी समस्या साझा कर रहा था. रेखा गुप्ता उसकी बात ध्यान से सुन रही थीं. लेकिन अचानक उसने उनका हाथ खींचा और कथित तौर पर थप्पड़ जड़ दिया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आरोपी को काबू में ले लिया.

#WATCH | Attack on Delhi CM Rekha Gupta during Jan Sunvai | Anjali, who was present at the spot, says, "This is wrong. Everyone has the right to Jan Sunvai. If an imposter can slap her, this is a big deal...I was there...The person was speaking and he suddenly slapped. Police… pic.twitter.com/fsQCY8Jl0P — ANI (@ANI) August 20, 2025

इस घटना को लेकर एक चश्मदीद अंजलि ने बताया, “यह गलत है. हर किसी को जनसुनवाई का अधिकार है. लेकिन अगर कोई अंदर घुसकर मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार सकता है तो यह बहुत बड़ी बात है. मैं वहीं मौजूद थी... वह आदमी बात कर रहा था और अचानक उसने थप्पड़ मार दिया. पुलिस तुरंत उसे पकड़कर ले गई.

आरोपी की हो गई पहचान

दिल्ली पुलिस ने आरोपी की पहचान राजेश भाई खिमजी के रूप में की है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है. फिलहाल उसे हिरासत में लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि हमले के पीछे की मंशा का अभी पता नहीं चल पाया है. घटना के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा तत्काल बढ़ा दी गई है.

कायराना हरकत: बांसुरी स्वराज

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को कायराना हरकत बताया. उन्होंने आईएएनएस से कहा, "दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर हुआ हमला एक कायराना हरकत है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं. लेकिन यह हमला दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जज्बा नहीं तोड़ पाएगा. वह जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं और लोगों के बीच में जाकर उनका काम करती हैं. उनके हौसले को यह हमला नहीं हिला पाएगा. सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसकी जांच होगी. जो शख्स पकड़ा गया है, उसने क्यों ऐसा किया है, उसकी भी जांच होगी. ऐसे हमलों से रेखा गुप्ता डरने वाली नहीं हैं, और वह दिल्ली के हित में लगातार काम करती रहेंगी.

ये भी पढ़ें-: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला कौन, फोटो के साथ जानिए हमलावर की डिटेल्स