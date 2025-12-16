पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है... दिल्ली की दमघोंटू हवा में सांस लेना मुश्किल, रोहिणी में AQI 449, जानें- आपके इलाके का हाल

- दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचकर औसत AQI 411 दर्ज किया गया है.
- नोएडा और गाजियाबाद जैसे प्रमुख शहरों में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है .
- CAQM ने दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं.
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. राजधानी दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 411 दर्ज किया गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है. दिल्ली के कई इलाकों में हालात और भी खराब हैं.
दिल्ली के प्रमुख इलाकों का AQI
- नई दिल्ली: 411
- आनंद विहार: 402
- रोहिणी: 449
- द्वारका: 408
एनसीआर और अन्य शहरों में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है.
- नोएडा: 421
- गाजियाबाद: 386
- गुरुग्राम: 378
- पलवल: 393
वहीं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के शहरों में-
- मेरठ: 370
- लखनऊ: 365
- प्रयागराज: 339
- चंडीगढ़: 325
- आगरा: 271
यह भी पढ़ें- AQI 500 के पार जाने पर शरीर में क्या-क्या बिगड़ने लगता है? जानें 5 खतरनाक हेल्थ इफेक्ट्स
CAQM ने जारी किए निर्देश
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए हैं. CAQM ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मौजूदा प्रदूषण स्तर बच्चों के श्वसन तंत्र के लिए बेहद खतरनाक है.
'जरूरी न हो तो बाहर निकलने से बचें'
डॉक्टरों का कहना है कि इस स्तर का प्रदूषण अस्थमा, सांस की तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है. लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं