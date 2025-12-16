पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है... दिल्ली की दमघोंटू हवा में सांस लेना मुश्किल, रोहिणी में AQI 449, जानें- आपके इलाके का हाल

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. राजधानी दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 411 दर्ज किया गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है. दिल्ली के कई इलाकों में हालात और भी खराब हैं.

दिल्ली के प्रमुख इलाकों का AQI

नई दिल्ली: 411

आनंद विहार: 402

रोहिणी: 449

द्वारका: 408

एनसीआर और अन्य शहरों में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है.

नोएडा: 421

गाजियाबाद: 386

गुरुग्राम: 378

पलवल: 393

वहीं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के शहरों में-

मेरठ: 370

लखनऊ: 365

प्रयागराज: 339

चंडीगढ़: 325

आगरा: 271

CAQM ने जारी किए निर्देश

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए हैं. CAQM ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मौजूदा प्रदूषण स्तर बच्चों के श्वसन तंत्र के लिए बेहद खतरनाक है.

'जरूरी न हो तो बाहर निकलने से बचें'

डॉक्टरों का कहना है कि इस स्तर का प्रदूषण अस्थमा, सांस की तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है. लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है.