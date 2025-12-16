विज्ञापन
पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है... दिल्ली की दमघोंटू हवा में सांस लेना मुश्किल, रोहिणी में AQI 449, जानें- आपके इलाके का हाल

दिल्ली–एनसीआर और उत्तर भारत के कई शहरों में मंगलवार को वायु गुणवत्ता एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई. प्रदूषण के आंकड़े ‘बेहद गंभीर’ श्रेणी को पार करते हुए कई शहरों में 400 से ऊपर दर्ज हुए. नोएडा 421 AQI के साथ आज सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली का AQI 411 दर्ज किया गया.

PTI
  • दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचकर औसत AQI 411 दर्ज किया गया है.
  • नोएडा और गाजियाबाद जैसे प्रमुख शहरों में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है .
  • CAQM ने दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. राजधानी दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 411 दर्ज किया गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है. दिल्ली के कई इलाकों में हालात और भी खराब हैं.

दिल्ली के प्रमुख इलाकों का AQI 

  • नई दिल्ली: 411
  • आनंद विहार: 402
  • रोहिणी: 449
  • द्वारका: 408
एनसीआर और अन्य शहरों में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है.

  • नोएडा: 421
  • गाजियाबाद: 386
  • गुरुग्राम: 378
  • पलवल: 393

वहीं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के शहरों में- 

  • मेरठ: 370
  • लखनऊ: 365
  • प्रयागराज: 339
  • चंडीगढ़: 325
  • आगरा: 271

CAQM ने जारी किए निर्देश

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए हैं. CAQM ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मौजूदा प्रदूषण स्तर बच्चों के श्वसन तंत्र के लिए बेहद खतरनाक है.

'जरूरी न हो तो बाहर निकलने से बचें'

डॉक्टरों का कहना है कि इस स्तर का प्रदूषण अस्थमा, सांस की तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है. लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है.

