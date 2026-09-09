जम्मू-कश्मीर के पुंछ में 7वीं की छात्रा से गैंगरेप, कैब चालक समेत 2 आरोपी गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर इलाके में सातवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है. अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जाहूर मुश्ताक उर्फ सोनू और उसके साथी मोहम्मद इरफान के रूप में हुई है. जाहूर मुश्ताक पेशे से कैब चालक बताया जा रहा है. गुरसाई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद दोनों को हिरासत में लिया गया.

घर लौटते समय कैब में बैठी थी छात्रा

अधिकारियों के अनुसार, छात्रा 6 सितंबर को घर लौट रही थी. इसी दौरान वह जाहूर मुश्ताक की कैब में बैठी. आरोप है कि चालक उसे अपने घर ले गया, जहां उसका दोस्त मोहम्मद इरफान भी मौजूद था.

तीन दिन तक बंधक बनाकर रखने का आरोप

शिकायत के अनुसार, दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर नाबालिग छात्रा को तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा और इस दौरान उसका कई बार यौन शोषण किया.

BNS और POCSO की धाराओं में केस

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें गैंगरेप, अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं. इसके अलावा दोनों आरोपियों पर बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं.

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कानून के प्रावधानों के तहत नाबालिग पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है.

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