Apple iPhone 18, iPhone 18 Pro Launch Event LIVE Updates: Apple का 'Surprise and Shine' इवेंट आज होने वाला है. लंबे समय के बाद टिम कुक की जगह Apple के नए CEO John Ternus कीनोट से शुरू करेंगे. कोरोना के बाद पहली बार कंपनी का ये इन-पर्सन इवेंट होने जा रहा है. ये इवेंट 9 सितंबर को भारतीय समयानुसार (IST) रात 10:30 बजे Apple Park में आयोजित किया जाएगा.

Apple इस पूरे इवेंट को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, Apple TV ऐप और YouTube पर लाइव स्ट्रीम करेगा. इसके अलावा आप इस पेज को भी रिफ्रेश करके इवेंट और आने वाले आईफोन की लेटेस्ट जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस इवेंट के दौरान iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च हो सकते हैं. इसके अलावा कंपनी फोल्डेबल iPhone भी पेश कर सकती है. साथ ही Apple Watch Series 12 और नई Apple Watch Ultra लॉन्च हो सकती हैं.