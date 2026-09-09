Apple iPhone 18, iPhone 18 Pro Launch Event LIVE Updates: Apple का 'Surprise and Shine' इवेंट आज होने वाला है. लंबे समय के बाद टिम कुक की जगह Apple के नए CEO John Ternus कीनोट से शुरू करेंगे. कोरोना के बाद पहली बार कंपनी का ये इन-पर्सन इवेंट होने जा रहा है. ये इवेंट 9 सितंबर को भारतीय समयानुसार (IST) रात 10:30 बजे Apple Park में आयोजित किया जाएगा.
Apple इस पूरे इवेंट को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, Apple TV ऐप और YouTube पर लाइव स्ट्रीम करेगा. इसके अलावा आप इस पेज को भी रिफ्रेश करके इवेंट और आने वाले आईफोन की लेटेस्ट जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस इवेंट के दौरान iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च हो सकते हैं. इसके अलावा कंपनी फोल्डेबल iPhone भी पेश कर सकती है. साथ ही Apple Watch Series 12 और नई Apple Watch Ultra लॉन्च हो सकती हैं.
iPhone 18 Pro Launch LIVE: आईफोन के कलर को लेकर आई जानकारी
iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के कलर ऑप्शन का लेकर आई जानकारी. Mark Gurman के अनुसार, इस बार आईफोन ब्लू, ब्लैक, लाइट और बर्गंडी कलर ऑप्शन में आ सकता है.
I expect the following iPhone 18 Pro colors: black, light blue, silver and burgundy. iPhone Duo colors: dark blue and white. https://t.co/58VLtVNka6— Mark Gurman (@markgurman) September 9, 2026
iPhone 18 Pro Launch Live Update: कैमरा में हो सकता बड़ा बदलाव
CEO John Ternus ने कैमरा को लेकर बड़ा हिंट दिया है. कहा जा रहा है कि एक मैकेनिकल लेंस दिया जा सकता है. इससे यूजर्स कंट्रोल कर सकते हैं कितनी लाइट कैमरे में कैप्चर होगी. इसका फायदा अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में फोटो क्लिक करने में होगा.
Apple iPhone 18 Pro Launch Live Updates: CEO John Ternus के साथ पंजाबी गायक AP Dhillon
Apple इवेंट से पहले CEO John Ternus के साथ पंजाबी गायक AP Dhillon के साथ ऐपल पार्क में नजर आए. ये फोटो तेजी से इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है.
Apple iPhone 18 Pro Launch Live Updates: Watch Ultra 4 भी होगी लॉन्च
iPhone 18 Pro, 18 Pro Max के अलावा कंपनी iPhone Fold/Ultra/Duo लॉन्च करने वाली है. साथ ही कंपनी Apple Watch Series 12 को Watch Ultra 4 के साथ पेश कर सकती है. लीक्स की माने तो कंपनी AirPods 5 भी लॉन्च करने वाली है. बस थोड़ा इंतजार हमें अभी इवेंट के लिए करना होगा.
Apple iPhone 18 Pro Launch Live Updates: Samsung का iPhone Fold पर तंज
माना जा रहा है कि Apple इवेंट में iPhone Fold को भी पेश किया जाएगा. लेकिन, अब सैमसंग ने अपने यूट्यूब चैनल पर Samsung Fold फोन दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट करके ऐपल पर तंज कसा है.
Apple iPhone 18 Pro Launch Live Updates: Apple के Stores डाउन
नए iPhone लॉन्च से पहले कंपनी के ऑनलाइन स्टोर्स दुनियाभर में डाउन हो गए हैं. हालांकि, नए प्रोडक्ट को पेश करने से पहले कंपनी ऐसा करती है.
Apple के नए CEO ने शेयर किया वीडियो
Apple के नए CEO John Ternus ने लॉन्च इवेंट शुरू होने से पहले एक प्रोमो वीडियो X पर शेयर किया है. माना जा रहा है कि जॉन टर्नस ही नए आईफोन को पेश करेंगे. नीचे देखें वीडियो
September 9, 2026
Apple के इवेंट आज इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा सकता है. देखिए लिस्ट
X पर नई हार्ट इमोजी
Apple Event का जादू अब माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट X पर भी चल रहा है. अभी X पर पोस्ट लाइक करने पर आपको खास ऐपल का साइन दिखेगा.
लॉन्च से पहले कीमत लीक
लॉन्च से ठीक पहले नई लीक आ गई है. इसमें iPhone 18 Pro सीरीज की कीमत के बारे में खुलासा किया गया है.
iPhone 18 Pro:
256GB: $1,199
512GB: $1,399
1TB: $1,599
2TB: $2,099
iPhone 18 Pro Max:
256GB: $1,299
512GB: $1,499
1TB: $1,699
2TB: $2,199
यानी नए आईफोन की कीमत पुराने मॉडल से 100 डॉलर ज्यादा हो सकती है. मेमोरी प्राइस बढ़ने के बाद भी 100 डॉलर का ही बढ़ना बताता है कि कंपनी ज्यादा कीमत न बढ़ाकर अपनी सेल को मजबूत करना चाह रही है.
फोल्डेबल iPhone का नाम होगा iPhone Duo!
इवेंट शुरू होने से पहले एक नई रिपोर्ट सामने आई है. इसमें कहा गया है कि iPhone फोल्ड का नाम अल्ट्रा ना होकर iPhone Duo हो सकता है. ये Apple Pencil सपोर्ट के साथ आ सकता है.
iPhone Ultra ❌ iPhone Duo ✅— Devanshu Dhandhal (@mrtechpedia) September 9, 2026
The name and pricing just leaked hours before the event, and it's INSANE
Here is what you need to know:
* Yes, it finally supports the Apple Pencil ✏️
* Yes, the folding crease is still obvious 😬
* Base price: $2,500 (Approx ₹2,38,000) 💀 pic.twitter.com/mLdRplTWN4
पहली बार दिख सकता है फोल्डेबल आईफोन
आज हमें पहली बार फोल्डेबल iPhone देखने को मिल सकतता है. कई लीक्स के अनुसार, इसको iPhone Ultra नाम दिया गया है. ये बुक-स्टाइल फोल्डिंग डिजाइन के साथ आ सकता है. बताया जा रहा है कि इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होने वाली है. इसको 2500 डॉलर यानी लगभग 2.5 लाख रुपये में पेश किया जा सकता है.