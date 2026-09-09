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1 minute ago

Apple iPhone 18, iPhone 18 Pro Launch Event LIVE Updates: Apple का 'Surprise and Shine' इवेंट आज होने वाला है. लंबे समय के बाद टिम कुक की जगह Apple  के नए CEO John Ternus कीनोट से शुरू करेंगे. कोरोना के बाद पहली बार कंपनी का ये इन-पर्सन इवेंट होने जा रहा है. ये इवेंट 9 सितंबर को भारतीय समयानुसार (IST) रात 10:30 बजे Apple Park में आयोजित किया जाएगा.

Apple इस पूरे इवेंट को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, Apple TV ऐप और YouTube पर लाइव स्ट्रीम करेगा. इसके अलावा आप इस पेज को भी रिफ्रेश करके इवेंट और आने वाले आईफोन की लेटेस्ट जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस इवेंट के दौरान iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च हो सकते हैं. इसके अलावा कंपनी फोल्डेबल iPhone भी पेश कर सकती है. साथ ही Apple Watch Series 12 और नई Apple Watch Ultra लॉन्च हो सकती हैं.

Sep 09, 2026 21:12 (IST)
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iPhone 18 Pro Launch LIVE: आईफोन के कलर को लेकर आई जानकारी

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के कलर ऑप्शन का लेकर आई जानकारी. Mark Gurman के अनुसार, इस बार आईफोन ब्लू, ब्लैक, लाइट और बर्गंडी कलर ऑप्शन में आ सकता है.

Sep 09, 2026 20:43 (IST)
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iPhone 18 Pro Launch Live Update: कैमरा में हो सकता बड़ा बदलाव

CEO John Ternus ने कैमरा को लेकर बड़ा हिंट दिया है. कहा जा रहा है कि एक मैकेनिकल लेंस दिया जा सकता है. इससे यूजर्स कंट्रोल कर सकते हैं कितनी लाइट कैमरे में कैप्चर होगी. इसका फायदा अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में फोटो क्लिक करने में होगा.

Sep 09, 2026 20:44 (IST)
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Apple iPhone 18 Pro Launch Live Updates: CEO John Ternus के साथ पंजाबी गायक AP Dhillon

Apple इवेंट से पहले CEO John Ternus के साथ पंजाबी गायक AP Dhillon के साथ ऐपल पार्क में नजर आए. ये फोटो तेजी से इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है. 

 

Sep 09, 2026 20:44 (IST)
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Apple iPhone 18 Pro Launch Live Updates: Watch Ultra 4 भी होगी लॉन्च

iPhone 18 Pro, 18 Pro Max के अलावा कंपनी iPhone Fold/Ultra/Duo लॉन्च करने वाली है. साथ ही कंपनी Apple Watch Series 12 को Watch Ultra 4 के साथ पेश कर सकती है. लीक्स की माने तो कंपनी AirPods 5 भी लॉन्च करने वाली है. बस थोड़ा इंतजार हमें अभी इवेंट के लिए करना होगा.

Sep 09, 2026 20:45 (IST)
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Apple iPhone 18 Pro Launch Live Updates: Samsung का iPhone Fold पर तंज

माना जा रहा है कि Apple इवेंट में iPhone Fold को भी पेश किया जाएगा. लेकिन, अब सैमसंग ने अपने यूट्यूब चैनल पर Samsung Fold फोन दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट करके ऐपल पर तंज कसा है.

 

Sep 09, 2026 20:44 (IST)
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Apple iPhone 18 Pro Launch Live Updates: Apple के Stores डाउन

नए iPhone लॉन्च से पहले कंपनी के ऑनलाइन स्टोर्स दुनियाभर में डाउन हो गए हैं. हालांकि, नए प्रोडक्ट को पेश करने से पहले कंपनी ऐसा करती है.

Sep 09, 2026 18:38 (IST)
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Apple के नए CEO ने शेयर किया वीडियो

Apple के नए CEO John Ternus ने लॉन्च इवेंट शुरू होने से पहले एक प्रोमो वीडियो X पर शेयर किया है. माना जा रहा है कि जॉन टर्नस ही नए आईफोन को पेश करेंगे. नीचे देखें वीडियो

Sep 09, 2026 17:53 (IST)
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Apple के इवेंट आज इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा सकता है. देखिए लिस्ट

 

Sep 09, 2026 16:50 (IST)
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X पर नई हार्ट इमोजी

Apple Event का जादू अब माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट X पर भी चल रहा है. अभी X पर पोस्ट लाइक करने पर आपको खास ऐपल का साइन दिखेगा.

 

Sep 09, 2026 16:42 (IST)
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लॉन्च से पहले कीमत लीक

लॉन्च से ठीक पहले नई लीक आ गई है. इसमें iPhone 18 Pro सीरीज की कीमत के बारे में खुलासा किया गया है. 

iPhone 18 Pro:

256GB: $1,199
512GB: $1,399
1TB: $1,599
2TB: $2,099

iPhone 18 Pro Max:

256GB: $1,299
512GB: $1,499
1TB: $1,699
2TB: $2,199

यानी नए आईफोन की कीमत पुराने मॉडल से 100 डॉलर ज्यादा हो सकती है. मेमोरी प्राइस बढ़ने के बाद भी 100 डॉलर का ही बढ़ना बताता है कि कंपनी ज्यादा कीमत न बढ़ाकर अपनी सेल को मजबूत करना चाह रही है. 

Sep 09, 2026 14:55 (IST)
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फोल्डेबल iPhone का नाम होगा iPhone Duo!

इवेंट शुरू होने से पहले एक नई रिपोर्ट सामने आई है. इसमें कहा गया है कि iPhone फोल्ड का नाम अल्ट्रा ना होकर iPhone Duo हो सकता है. ये Apple Pencil सपोर्ट के साथ आ सकता है.

Sep 09, 2026 11:06 (IST)
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पहली बार दिख सकता है फोल्डेबल आईफोन

आज हमें पहली बार फोल्डेबल iPhone देखने को मिल सकतता है. कई लीक्स के अनुसार, इसको iPhone Ultra नाम दिया गया है. ये बुक-स्टाइल फोल्डिंग डिजाइन के साथ आ सकता है. बताया जा रहा है कि इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होने वाली है. इसको 2500 डॉलर यानी लगभग 2.5 लाख रुपये में पेश किया जा सकता है.

Sep 09, 2026 08:44 (IST)
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iPhone 18 नहीं होगा लॉन्च

आज के इवेंट में iPhone 18 लॉन्च नहीं होगा. हालांकि, कंपनी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च करेगी. लेकिन, कीमत ज्यादा रहने की वजह से सेल्स में गिरावट देखने को मिल सकती है. 

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