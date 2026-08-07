Video: पुलिस अधिकारियों पर भड़के अभिजीत दीपके, 'मुझे किससे मिलना है, यह मैं खुद तय करूंगा'

- CJP फाउंडर अभिजीत दीपके का एक वीडियो वायरल हो रहा है.
- इस वीडियो में वह पुलिस अधिकारियों पर भड़कते नजर आ रहे हैं.
- वीडियो में वह कह रहे हैं कि मुझे किससे मिलना है, यह मैं खुद तय करूंगा.
कॉकरोज जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. जिसमें उनकी पुलिस अधिकारियों के तीखी नोकझोंक हो रही है. वह पुलिस अधिकारियों पर बुरी तरह भड़कते नजर आ रहे हैं. दीपके का आरोप है कि पुलिस उनके घर आकर उनसे मिलने वाले लोगों और समर्थकों के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है. उनसे अनावश्यक पूछताछ कर रही है. जबकि उन्हें मिलने से भी रोक रही है.
तुम बाहर जाओ: अभिजीत दीपके
अभिजीत दीपके वीडियो में पुलिस अधिकारियों से मराठी में बात कर रहे हैं. उनका कहना है 'मुझसे मिलने आने वाले लोगों के साथ पुलिस अभद्र व्यवहार कर रही है. पुलिस मुझे नहीं बताएगी कि मुझे किससे मिलना है? मुझे किससे मिलना है, यह मैं खुद तय करूंगा. तुम बाहर जाओ" कहते हुए अभिजीत दिपके ने पुलिस अधिकारी को अपने घर से बाहर निकाल दिया'
पुलिस अधिकारियों पर भड़के अभिजीत दिपके— NDTV India (@ndtvindia) August 7, 2026
दिपके का आरोप- "मुझसे मिलने आने वाले लोगों के साथ पुलिस अभद्र व्यवहार कर रही है.पुलिस मुझे नहीं बताएगी कि मुझे किससे मिलना है? मुझे किससे मिलना है, यह मैं खुद तय करूंगा. तुम बाहर जाओ" कहते हुए अभिजीत दिपके ने पुलिस अधिकारी को अपने घर से… pic.twitter.com/6394JieLMp
बता दें कि अभिजीत दीपके फिलहाल महाराष्ट्र स्थित छत्रपति संभाजीनगर में अपने घर पर रह रहे हैं. वह पिछले दिनों बीमार हुए थे. ऐसे में वह घर पर आराम कर रहे हैं. पिछले दिनों उन्होंने कॉकरोज जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ बैठक भी की थी. जिसमें आगे का एजेंडा तय किया था.
अभिजीत दीपके से मिलने के लिए उनके घर पर लोग आते रहते हैं. जबकि यहां सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को भी तैनात किया गया है. इसी दौरान शुक्रवा को यह मामला हुआ है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.
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