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1959 से कब्जा किए अरुणाचल की जमीन पर सड़क बना रहा है चीन, LAC की सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई चिंता

नई निर्माण का ज़्यादातर हिस्सा बिना विवाद वाले चीनी इलाके में है, जो अरुणाचल प्रदेश को दिखाने वाली भारत की आधिकारिक सीमा रेखा के ठीक उस पार है.

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1959 से कब्जा किए अरुणाचल की जमीन पर सड़क बना रहा है चीन, LAC की सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई चिंता
चीन के नियंत्रण वाले अरुणाचल सीमा क्षेत्र में चीन द्वारा बनाई गई सड़क पर ट्रक और अन्य वाहन ( हाई-रिज़ॉल्यूशन तस्वीर)
  • चीन अरुणाचल प्रदेश के पास मैकमोहन रेखा के भीतर एक नए गांव से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कर रहा है
  • भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में सीमा रेखा को लेकर विवाद और अलग-अलग मान्यताएं मौजूद हैं
  • चीन ने 2021 और 2026 में अरुणाचल प्रदेश के विवादित इलाके में दो नए गांव बसाए और बुनियादी ढांचा विकसित किया है
मैकमोहन रेखा को लेकर भारत और चीन के दावों में क्या अंतर है?
नई दिल्ली:

हाल ही की हाई-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि चीन, अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत-भारत सीमा के एक हिस्से पर नई सड़क बना रहा है. हालांकि, ये इलाका मैकमोहन रेखा के भीतर आता है, जो 'सर्वे ऑफ़ इंडिया' के आधिकारिक नक्शों में दिखाई गई ऐतिहासिक सीमा है. इस इलाके में सीमा रेखा के कोऑर्डिनेट्स (स्थान-निर्देशांक) को लेकर भारत और चीन अलग सोच रखता है.

हालांकि भारत ने उस इलाके पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ा जिसे 1959 में चीन के हाथों गंवा दिया गया था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह इलाका अभी "लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC)" के उस पार है. दूसरे शब्दों में, ये उस रेखा के पार है जहां भारतीय सेना असल में गश्त करती है और सुरक्षा करती है.

2021 में, NDTV ने उस इलाके में बने लगभग 50 स्ट्रक्चर वाले एक नए चीनी गांव की पहचान की थी. इस रिपोर्ट में बताई गई नई सड़क इस बस्ती को एक नए गांव से जोड़ती है, जिसे चीन ने हाल ही में पश्चिम की ओर 9.42 किलोमीटर दूर बसाया है.
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(चीन द्वारा बनाई गई नई सड़क, इस साल बसाए गए एक गांव को ऊपर दिखाई गई तस्वीर वाले गांव से जोड़ती है. यह गांव 2021 में उस इलाके में बसाया गया था, जिस पर 1959 से चीन का कब्ज़ा है.) 

नई बस्ती का ज़्यादातर हिस्सा चीन के ऐसे इलाके में है जिस पर कोई विवाद नहीं है और जो अरुणाचल प्रदेश को दिखाने वाली भारत की आधिकारिक सीमा रेखा के ठीक उस पार है, हालांकि एक कंस्ट्रक्शन प्लांट और दो हेलीपैड भारत के मूल दावे वाली सीमाओं के भीतर नज़र आते हैं. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा को कभी भी आधिकारिक तौर पर तय नहीं किया गया है.

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(1959 से चीन के नियंत्रण वाले अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में चीन द्वारा बनाई गई सड़क पर ट्रक और अन्य वाहन)

अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी ज़िले का एक इलाका इस हफ़्ते तब चर्चा में आया, जब ज़िले के नाह आदिवासी समुदाय की एक कल्याणकारी संस्था ने डिप्टी कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा. इसमें आरोप लगाया गया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने पिछले छह सालों में भारत-चीन सीमा पर उनकी पुश्तैनी ज़मीनों, जिनका इस्तेमाल वे चराई, शिकार और खेती के लिए करते थे, उसके कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया है. ज्ञापन में दावा किया गया है कि चीन ने इन विवादित इलाकों में सड़कें, कैंप और अन्य बुनियादी ढांचे बनाए हैं.

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 (इनपुट: डेमियन साइमन)

स्ट्रैटेजिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने NDTV को बताया, "...भारत को चीन के एक लगातार चल रहे अभियान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत वह ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नई सड़कों से जुड़े मिलिट्री आउटपोस्ट और मिलिट्री वाले सीमावर्ती गांव बनाकर 'लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल' (LAC) को धीरे-धीरे बदलने की कोशिश कर रहा है."

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(2026 में बसाया गया नया चीनी गांव, 2021 तक बसाए गए चीनी गांव से लगभग 9 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है. इस नई बस्ती में कई घर, दो हेलीपैड, सीमेंट बनाने का एक प्लांट और एक बास्केटबॉल कोर्ट मौजूद है.) 

भारतीय सेना ने एक बयान में इन दावों को गलत बताया है. सेना ने कहा, "हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट देखी हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि चीनी PLA ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप बनाए हैं. ये रिपोर्ट गलत हैं और इनका कोई आधार नहीं है."

अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में चीन की घुसपैठ को लेकर चिंताएं नई नहीं हैं. नवंबर 2019 में, बीजेपी सांसद तापिर गाओ ने लोकसभा में कहा था, "मैं देश के मीडिया हाउस को बताना चाहता हूं कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत के जितने इलाके पर कब्ज़ा किया है, उसकी कोई कवरेज नहीं हो रही है."

2017 में डोकलाम में भारत-चीन के बीच कई महीनों तक चले गतिरोध का ज़िक्र करते हुए गाओ ने चेतावनी दी थी, "अगर डोकलाम जैसी कोई और घटना होती है, तो वह अरुणाचल प्रदेश में होगी."

इस रिपोर्ट में दिखाए गए नए गांव का विकास 2024 से हो रहा है और यह एक सड़क नेटवर्क से जुड़ा है. इस नेटवर्क में हाल ही में खोदे गए हिस्सों से लेकर समतल और पक्की सड़कें शामिल हैं, और इसकी कई ब्रांच दूसरी जगहों की ओर जाती हैं, जिनमें भारत के साथ मानी जाने वाली सीमा की ओर जाने वाला रास्ता भी शामिल है.

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(ऊपर बना लाल बॉक्स एक एक्सकेवेटर को मिट्टी खोदते और उसे ट्रक पर डालते हुए दिखाता है.) 

जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन साइमन बताते हैं कि पुराने गांव को उसके ठीक दक्षिण में मौजूद मिलिट्री ठिकानों से मदद मिलती रहती है, जिनमें कई हेलीपैड और पोस्ट शामिल हैं जो 2013 की तस्वीरों में भी दिखते हैं, जबकि नई बस्ती में दो हेलीपैड भी हैं, और वहां कई इमारतें बनकर तैयार हो चुकी हैं जहां अलग-अलग इमारतों के पास गाड़ियां खड़ी हैं, और सोलर पैनल लगे हुए हैं जो बताते हैं कि बस्ती का कुछ हिस्सा पहले से ही इस्तेमाल में है या वहां रहने की तैयारी चल रही है.

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इस इलाके में विवाद की वजह नक्शों को लेकर अस्पष्टता है - जहां Google Maps भारत में यूज़र्स को 'सर्वे ऑफ़ इंडिया' (Survey of India) वाली सीमा दिखाता है, वहीं ज़्यादातर दूसरे देशों में यूज़र्स को एक अलग अंतरराष्ट्रीय सीमा दिखाता है. साइमन का कहना है कि यह अंतर मैकमोहन लाइन को अलग-अलग तरह से दिखाए जाने की वजह से है, जिसकी स्थिति को दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कई मैपिंग डेटासेट में अलग-अलग तरह से समझा जाता है. भारत के मैपिंग प्लेटफ़ॉर्म, जैसे कि 'भारतमैप्स' (Bharatmaps), 'सर्वे ऑफ़ इंडिया' के दिखाए गए नक्शे को ही मानते हैं.

अरुणाचल प्रदेश में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

चीन-भारत सीमा पर चीन की निर्माण गतिविधियों के जवाब में भारत अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े और रणनीतिक महत्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. इसका मुख्य हिस्सा 'अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे' (NH-913) है, जो 1,748 किलोमीटर लंबी सड़क है और बोमडिला से विजय नगर तक जाती है. यह सड़क सीमा से सिर्फ़ 20 किलोमीटर दूर तक जाती है ताकि सैनिकों की आवाजाही आसान हो सके और चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.

लगभग 40,000 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में 800 किलोमीटर का नया निर्माण (ग्रीनफील्ड कंस्ट्रक्शन) और नई सुरंगें व पुल शामिल हैं. इसे नौ पैकेज में बनाया जा रहा है और 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है. कुल 2,178 किलोमीटर लंबे छह और कनेक्टिंग कॉरिडोर इसे मौजूदा 'ट्रांस-अरुणाचल हाईवे' और 'ईस्ट-वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' से जोड़ेंगे.

इसके साथ ही 'वाइब्रेंट विलेजेज़ प्रोग्राम' (VVP) भी चल रहा है, जिसका मकसद दूर-दराज़ के सीमावर्ती इलाकों में बसे गांवों का विकास करना है, ताकि वहां से लोगों का पलायन रोका जा सके. इस प्रोग्राम के पहले चरण में पांच सीमावर्ती राज्यों के 662 गांवों को शामिल किया गया है, जिसके लिए 4,800 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इस पैसे से सड़कें, पर्यटन प्रोजेक्ट और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे.

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दूसरे चरण में 2028-29 तक 6,839 करोड़ रुपये के बजट के साथ और भी राज्यों को शामिल किया गया है. खास तौर पर अरुणाचल में, 122 सीमावर्ती गांवों तक फीडर सड़कें (2,205 करोड़ रुपये की लागत से) बनाई जा रही हैं, साथ ही VVP के तहत मंज़ूर 1,022 किलोमीटर लंबी सड़कें और कम्युनिटी सेंटर भी बनाए जा रहे हैं.

इसके अलावा, 'बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन' (BRO) ने दूर-दराज़ की चौकियों को हाईवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं (जिनमें सेला टनल का निर्माण पूरा हो चुका है). बुनियादी ढांचे का यह विस्तार सीधे तौर पर चीन द्वारा सीमा पर 600 से ज़्यादा डिफेंस विलेज और नए एयरफ़ील्ड बनाने का जवाब है. इसका मकसद ग्रामीण इलाकों से लोगों के पलायन को रोकना और ज़मीन पर भारत की मौजूदगी को मज़बूत करना है.

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